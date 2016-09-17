Блогер посоветовал Андрею Шевченко взять пример с паралимпийцев Украины

Известный украинский блогер Денис Пятигорец выразил восторг от силы характера и игры Паралимпийской сборной Украины по футболу, которая стала чемпионом Паралимпиады в Рио. Блогер подчеркивает, что украинские паралимпийцы не имею толп поклонников и дорогих агентов, которые их раскручивают, не просят ежедневно повышать им миллионные гонорары, они просто играют в футбол за свою страну, передает слова Пятигорца replyua.net.
«Мы не знаем имен этих парней. Их не показывают в программе Кати Осадчей. Они не ездят бухими по клубам на дорогих тачках и не звонят по ночам Ринату Ахметову. У них нет миллионных гонораров. Они не делают сэлфи с дырявыми на блокпостах «ДНР». Они знают наизусть гимн Украины и все его поют. Они играют в футбол без дорогущих стилистов, агентов и адвокатов. Играют! Без пиара и скандалов. Играют! Они не играются в звезд, а играют в футбол. Играют! Играют и побеждают на олимпиаде – наша Паралимпийская сборная по футболу!», – написал Денис Пятигорец в Facebook.
Блогер также обратился к главному тренеру национальной сборной по футболу Андрею Шевченко – попробовать понять секрет победы наших паралипийцев и перенести его на свою команду.
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