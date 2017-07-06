валюта
СпецтемаЧерговий ніж у спину Путіна від Ердогана

Портников: со стороны Польши это даже не измена Украине, а настоящее предательство

Портников: со стороны Польши это даже не измена Украине, а настоящее предательство
Виталий Портников, украинский журналист, прокомментировал заявление Витольда Ващиковского о Степане Бандере, отметив, что одним из интересов Польши является поддержка Украины, и такие заявления свидетельствуют даже не об измене Украине, а о предательстве.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Еспрессо, Портников назвал интервью главы МИД Польши «очень неосторожным», и, по мнению журналиста, Ващиковский поставил под сомнение дружеские отношения двух стран, которые продолжаются уже четверть века. «Я могу гарантировать Витольду Ващиковскому со всей ясностью: в момент, когда Украина постучит в двери Европейского Союза, он уже не будет министром иностранных дел Польши», подчеркнул журналист.

По его словам, Украина заинтересована в поддержке Польши не меньше, чем сама Польша заинтересована поддерживать Украину, и наша страна - это именно то государство, которое не только отделяет, но и защищает Польшу от агрессии России. Портников также лично обратился к Ващиковскому. «Поддержка нашей страны - не только в наших, но, прежде всего, в ваших интересах. Отказ от такой поддержки – это не измена Украине. Это предательство Польши», считает журналист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
05 июл 2017
11387

Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных

05 июл 2017
9430

Политолог: крупнейшая геополитическая катастрофа произошла еще три года назад

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, считает, что самая крупная геополитическая катастрофа произошла в 2014 году, и она стала крупнейшей не в 21, а в 20 веке. Как передает

Последние новости

В «ДНР» бойовики почали готуватися до евакуації

Стало известно, с кем встретится Тиллерсон в Киеве

Двоє високопосадовців «Укрзалізниці» «погоріли» на великому хабарі – ГПУ

Казарин: Трамп никогда не станет таким же лидером, как Путин, и только по одной причине

В МИД Польши озвучили способ прекращения российской агрессии в Украине

Политик: уже через несколько лет США преподнесут России самый неприятный сюрприз

России еще рано праздновать победу из-за проблем Запада – Шевцова

Портников: со стороны Польши это даже не измена Украине, а настоящее предательство

Тиллерсон назвал главную тему переговоров Путина и Трампа

США втрачають свої позиції у світовій політиці – Меркель

Шок: Янукович захотел возвращения Крыма в состав Украины

Росія завдала удару по Сирії найновішими ракетами

СМИ: Путин не станет баллотироваться в президенты от «Единой России»

В ближайшие дни от ледника Ларсена отколется крупнейший за всю историю айсберг

США готові до застосування сили проти КНДР – Хейлі

В Україні почала роботу поліцейська академія

Подписан указ о создании полицейской академии в Украине

«Иначе разрушится все»: Фурса пояснил, чего Украине нельзя делать

В Польше пояснили, как ЕС может подавить российскую агрессию

Пономарь: долгожданная Гаага и отличная новость от НАТО

 Новости за день