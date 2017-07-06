Портников: со стороны Польши это даже не измена Украине, а настоящее предательство

Виталий Портников, украинский журналист, прокомментировал заявление Витольда Ващиковского о Степане Бандере, отметив, что одним из интересов Польши является поддержка Украины, и такие заявления свидетельствуют даже не об измене Украине, а о предательстве.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Еспрессо, Портников назвал интервью главы МИД Польши «очень неосторожным», и, по мнению журналиста, Ващиковский поставил под сомнение дружеские отношения двух стран, которые продолжаются уже четверть века. «Я могу гарантировать Витольду Ващиковскому со всей ясностью: в момент, когда Украина постучит в двери Европейского Союза, он уже не будет министром иностранных дел Польши», подчеркнул журналист.
По его словам, Украина заинтересована в поддержке Польши не меньше, чем сама Польша заинтересована поддерживать Украину, и наша страна - это именно то государство, которое не только отделяет, но и защищает Польшу от агрессии России. Портников также лично обратился к Ващиковскому. «Поддержка нашей страны - не только в наших, но, прежде всего, в ваших интересах. Отказ от такой поддержки – это не измена Украине. Это предательство Польши», считает журналист.