Віталій Портніков: французи остаточно розвіяли маріння Путіна

Сьогодні більшість європейських експертів почали заявляти в один голос, що перемога політичної сили президента Франції Макрона на виборах до Національних зборів країни була прогнозованою, насправді ж ще пару місяців тому ніхто не міг стверджувати, що у Франції не отримає перемогу проросійська Ле Пен та її Національний фронт. Про це у своєму блозі пише відомий політичний експерт, публіцист Віталій Портніков.
За його словами, до останнього не вірилося в те, що молодий та амбітний французький президент отримає більшість у парламенті, на яку зможе опиратися. «Макроністи» перемогли з вражаючим відривом від всіх конкурентів. Навіть республіканці, які ще вчора розраховували на те, що зможуть управляти Макроном через парламент, зазнали нищівної поразки. Також майже пішли у небуття соціалісти, які тепер остаточно втратили звичний для себе контроль над парламентом. Найбільша ж прикрість очікувала Ле Пен, яка все ж таки пройшла в парламент, але отримала всього декілька депутатських мандатів», – написав Віталій Портніков.
Він наголошує, що Макрон за короткий час президенства вже встиг приємно здивувати, довівши, що він не буде прогинатися не перед Трампом, а тим паче перед Путіним. «Не готова плазувати перед Москвою Європа – це гарантія майбутнього України. Отже, нехай Макрон дивує нас і далі», – резюмував Портніков.