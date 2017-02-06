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Портников: европейцы начинают трезветь и понимать, что Европу могут поделить без них

Портников: европейцы начинают трезветь и понимать, что Европу могут поделить без них
Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что еще совсем недавно убежденный социалист и сторонник политики президента РФ Путина министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в своих высказываниях старался не высказываться негативно в адрес России, но во время последнего визита в США дипломат высказал обеспокоенность тем, что президент РФ Путин и президент США Дональд Трамп без участия европейцев достигли определенных договоренностей по решению конфликта в Украине. Политик обеспокоился тем, чтобы эти договоренности не были в ущерб ЕС и Украине.

По словам Виталия Портникова, в то время, когда администрация Обамы пыталась успеть закрутить последние гайки санкций для России, Зигмар Габриэль приезжал в Россию и критиковал такой подход США, надеясь договориться с Россией в обход США. Сейчас же стало понятно, что Путин может обещать многое, но «кинуть» в любой момент.

«Договоренность Путина с Трампом за счет Украины, а значит и Европы будет свидетельствовать о том, что мы начинаем жить в новой эре, когда опять могут начать перекраивать границы, после чего может оказаться, что ЕС – это уже история. На примере Зигмара Габриэля можно сказать, что европейцы прозревают слишком поздно», – подытожил Портников.
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