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Портніков: до владнання конфлікту на Донбасі двері НАТО для України закриті

Портніков: до владнання конфлікту на Донбасі двері НАТО для України закриті
Відомий український журналіст і блогер Віталій Портніков у своєму блозі пише про те, що розмови про можливий референдум щодо вступу в НАТО можливо й на часі тому що іншого шляху, як протистояти російській агресії в України просто немає, але навіть, якщо уявити що 99% українців скажуть так інтеграції в альянс приєднання все одно не відбудеться.

Українські ЗМІ уважно прослухали інтерв’ю президента Порошенка німецьким ЗМІ щодо можливого вступу України в НАТО, але акценти розставили по своєму. Насправді президент сказав, що, якщо постане питання вступу України в НАТО, то влада буде керуватися думкою більшості українців, яку ті висловлять на референдумі. Жодної мови не було про те, що референдум може відбутися сьогодні, завтра чи взагалі в найближчому майбутньому.

«Новиною тут є швидше буденність інтеграційного процесу. Ще кілька років тому гарант Конституції говорив лише від свого імені про те що Україна обов’язково стане членом НАТО. Сьогодні він на перше місце ставить думку громади», – зазначив журналіст. На його думку, сьогодні цілком зрозуміло, що до владнання конфлікту на Донбасі двері НАТО для України зачинені, а от чи захоче мирна Україна приєднуватися до НАТО – питання поки що відкрите.
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