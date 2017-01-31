Портников: если сегодня заключат «сделку» за счет украинцев, то завтра – за счет всех остальных

Известный украинский публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что Путин опять решил использовать сигналы, чтобы дать понять, что визиты президента Украины Порошенка в Германию крайне негативно действуют на ситуацию на востоке страны. Путин прекрасно видит, что европейские лидеры оживились после выборов президента США и начали активнее поддерживать Украину, чем последний месяц перед инаугурацией.
Виталий Портников отмечает, что, если раньше Путин надеялся на то, что вот-вот поменяют свою позицию лидеры Франции и Германии, то сейчас хозяину Кремля на это надеяться не приходится. Окончательно расстроил Путина новый глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль, который также поддержал продление антироссийских санкций. «В том, что лидеры ЕС решили более сплоченно подставить плече Украине заслуга президента США. Европейцы хотят доказать Трампу, что в политике не все решают закулисные сделки и торги», – написал Виталий Портников.
По его словам, Путин прочувствовал настрой Европы и поэтому решил в очередной раз доказать, что европейцам не по зубам урегулировать конфликт на Украине. «Обстрелами Авдеевки Путин хочет доказать, что за стол переговоров нужно посадить Трампа с которым, возможно удастся заключить «сделку». Исходя из этого, для Украины главное не допустить такой сделки за счет украинцев», – резюмировал журналист.