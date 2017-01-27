Портніков: Путіна чекає доля Лукашенка

Відомий український журналіст і блогер Віталій Портніков у своєму блозі пише про те, що американці, самі не усвідомлюючи того, обравши 45-им президентом США Дональда Трампа, заклали бомбу повільної дії у відносинах Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки. Ще не минув і місяць, як Трамп виконує свої обов’язки президента США, а вже стосунки двох країн більш ніж напружені. Саме тому, на переконання Портнікова, якщо світ і сколихнеться від Третьої світової війни, то це буде війна не Заходу та Росії, а США з КНР.
На разі в світі намагається зрозуміти, як останні заяви Трампа можуть стати реальністю, зокрема щодо того, щоб примусити Мексику заплатити за будівництво стіни на кордоні з США. На думку Портнікова, Мексика з її стіною не так важливі для Трампа, хоч він про це красномовно говорить. «Конфронтація з Китаєм – це і є головний запит виборців Трампа. Звісно, не тих, які, віддаючи свої голоси за Трампа надіялися, що мультимілліардер створить нові робочі місця в США, а тих, які мають великий бізнес і яким вигідно, щоб Китай значно утратив свої економічні позиції, а доля ринку КНР перейшла таким, як Трамп – володарям заводів, фабрик, великих потужних корпорацій», – зазначив Віталій Портніков.
За його словами, Трамп свідомо провокує Китай, ні з чого хоче створити конфліктну ситуацію, коли витримка офіційного Пекіну закінчиться і можна буде звинуватити КНР в тиску на США. «Найскладніше доведеться в цій ситуації Росії, обоє ласих партнери почали ворогувати, тож Путіну доведеться обирати, когось одного з них, відчути себе в ролі президента Білорусі Лукашенка, навчившись маневрувати між Заходом і Росією», – резюмував Портніков.