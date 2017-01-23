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Медведев самый честный российский «правдоруб» – санкции США остаются

Медведев самый честный российский «правдоруб» – санкции США остаются
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев всегда умудрялся испортить настроение пропагандистам «русского мира», своим правдолюбием он сверкал не раз, заявляя крымским пенсионерам, что денег нет, рассказывая российским учителям, что в бюджете дыры. Очередной всплеск правды от Дмитрия Медведева случился на съезде партии «Единая Россия», где глава российского правительства с горечью заявил, что россиянам не стоит ждать ослабления, а тем более полной отмены антироссийских санкций в США.

По словам блогера и публициста Виталия Портникова, если бы не Дмитрий Медведев, то россияне бы и дальше слепо верили в то, что новоизбранный президент США Трамп первым делом после инаугурации бросится отменять все антироссийские санкции. «Причина того, что санкции остаются, кроется на поверхности. Как уже говорил не один эксперт, к власти в США пришел бизнесмен, а не госчиновник и политик. Кремлю просто нечего предложить Белому дому. Трамп не может просто так взять и отменить санкции, если нет хотя бы малейших поступок со стороны Москвы. Республиканец первый бросил клич Путину, предложив ослабить санкции в обмен на ядерное разоружение, совместные действия в Сирии, уход с Донбасса, но в ответ – тишина», – прокомментировал журналист.

По его словам, то, что санкции против РФ остаются – это, конечно, хорошо, но расслабляться украинцам не стоит, ведь Путин будет предпринимать попытки обмануть команду Трампа, разобщить европейцев и дестабилизировать ситуацию в Украине.
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