Известный политический обозреватель и эксперт Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что российская пропаганда с открытой ненавистью прощается с 44-ым президентом США Бараком Обамой, не упуская возможности лишний раз «ужалить» президента. Портников напоминает, что каких-то восемь лет назад российские СМИ буквально молились на Обаму, ведь он пришел на смену Джорджу Бушу-младшему, который вовсе не церемонился с россиянами.
Джордж Буш-младший не вел назойливых дипломатических переговоров и не обменивался улыбками с Путиным, а также поставил на место лучшего путинского дружка Саддама Хусейна. После окончания каденции Буша, республиканцы жаждали видеть в Белом доме «ястреба» Джона Маккейна, который уже тогда жестко высказывался о Путине и Россие, но американцы сделали свой выбор в пользу Обамы, который захотел перезагрузки отношений с Россией. Портников отмечает, что на то время Обама собрался делать перезагрузку отношений не с Россий Ельцина, а с Россией Путина, которая уже тогда погрязла в криминале, цензуре, отсутствии демократии.
«Складывается впечатление, что Обама так и не понял, что он вел переговоры не с таким джентльменом, как сам он, а с наперсточником, который строил свою политику на обмане», – резюмировал Виталий Портников.