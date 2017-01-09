Общение Трампа с Путиным будет строже, чем могло быть при Клинтон – Портников

В своей статье для «Радио Свобода» украинский публицист Виталий Портников пишет, что после того, как американская разведка опубликовала выводы, доказывающие непосредственную причастность российского президента Владимира Путина к совершенным на США атакам хакеров, будущий глава Белого дома Дональд Трамп будет относиться к Москве с гораздо большей осторожностью и строгостью, чем это могло быть в случае победы кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает replyua.net. При этом Портников отметил, что результаты о том, что сам Путин непосредственно причастен к вмешательству в американские выборы не удивили российских экспертов.
«Как те из них, которых считают приближенными к власти, так и оппозиционеры, хорошо знают, что всего один человек в РФ принимает самые важные решения в стране. Это тем более актуально, когда подразумеваются специальные разведывательные операции. Так как ранее Владимир Путин занимал должность главы ФСБ, именно одна из подобных операций помогла ему сделать карьеру в политике», - подчеркнул публицист. Он уверен, что так как российские граждане спокойно воспринимают все его действия внутри страны, то они также безразлично воспримут факты, которые могут дискредитировать их президента.