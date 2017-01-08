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СпецтемаСкандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Портников: Любое сближение Вашингтона и Москвы теперь будет считаться «благодарностью» за путинское содействие в выборах

Портников: Любое сближение Вашингтона и Москвы теперь будет считаться «благодарностью» за путинское содействие в выборах
Известный украинский политический обозреватель и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что на удивление российские СМИ весьма сдержанно отреагировали на доклад американских спецслужб о вмешательстве России в избирательный процесс США. По мнению Портникова, умеренная реакция российских СМИ объясняется тем, что в России уже не удивлены тем, что российский президент может прибегнуть к вмешательству в выборы, ведь он это уже не раз практиковал.

Виталий Портников считает, что первая избирательная кампания, в которую Владимир Путин вмешался с помощью специальной операции, – его собственная избирательная кампания. В 2004 году он апробировал свои возможности во время выборов в Украине, поддержав Януковича. В 2016 году Путин применил ту же модель в США, ведь заблаговременно бизнес-магнат Дональд Трамп дал на все это свое согласие.

«Скандал, который разгорелся после обнародования данных о кибератаках России, нарушил все планы Путина и Трампа, последнему теперь придется вести себя осторожнее и строже с Кремлем, чем вела бы Клинтон. Ведь на кону может казаться е только президентский пост, но и бизнес миллиардера», – резюмировал Портников.
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