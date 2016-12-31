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СпецтемаБлогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно

Портніков: У 2017-му році Путіну доведеться розплачуватися за свої «перемоги» у 2016-му

Портніков: У 2017-му році Путіну доведеться розплачуватися за свої «перемоги» у 2016-му
Відомий український журналіст і блогер Віталій Портніков у своєму блозі пише про те, що годі сумніватися в тому, що 2016-й рік був невтішним особисто для президента РФ Володимира Путіна, адже він домігся практично всього, чого хотів, але ось чим всі ці «перемоги» для нього обернуться у 2017-му навіть лячно подумати, цитує Портнікова replyua.net.

«Незважаючи на гіркий осад від санкцій, які США ввели проти російських дипломатів,Путін може вважати 2016-й рік успішним для себе. Демократ Барака Обама вже спакував валізи і готовий полишити Білий дім для дружнього Путіну республіканця Дональда Трампа. У Франції, як свідчать соцопитування, за президентське крісло у боротьбі можуть зійтися два «друга Путіна» Франсуа Фійон та Марін Ле Пен. Путіну вдалося стати господарем ситуації в Сирії і розпити мирову з президентом Туреччини Ердоаном. Ніяких поступок Путін не зробив і на Донбасі, його бойовики продовжують обстрілювати Україну. Все це дає приводи Путіну пити шампанське», – зазначає Портніков.

В той же час журналіст зазначає, що всі «перемоги» Путіна 2016-го року, про які йшлося вище, стануть кінцем режиму Путіна у 2017-му році. Падіння російського військового літака Ту-154, який прямував до Сирії, вбивство російського посла в Туреччині на фоні вичерпаного Резервного фонду Російської Федерації дадуть привід Путіну задуматися чи все він правильно зробив у році, що минає, підсумував Портніков.
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