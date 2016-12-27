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Виталий Портников: Путину становится все тяжелее «покупать» любовь «братской» Беларуси

Виталий Портников: Путину становится все тяжелее «покупать» любовь «братской» Беларуси
Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что деньги Кремля смогли лишь затормозить необратимый процесс развития, по которому, как и Украина, идет Беларусь. Портников уверен, что сейчас у Путина все меньше финансовых возможностей, чтобы оплачивать «белорусскую любовь», а как заставить белорусов любить себя просто так, он не знает.

По слова Портникова, Беларусь переживает то же самое, что лет 10-20 назад переживала Украина. Россияне не скрывают своего пренебрежения по отношению к языку, культуре и истории соседней страны. Кризис и в энергетических отношениях один в один напоминает украинский. Кремль не собирается снижать цены и напоминает Минску о необходимости выполнения газового контракта, а Минск, в свою очередь, намекает на то, что может в разы увеличить стоимость транзита российского газа по своей территории. Еще немного и анекдоты о том, что белорусы вместо украинцев воруют российский газ пойдут в обиход.

«Вот и возникает напряженность двух «братских» народов. С одной стороны Лукашенко у которого заканчиваются денежки, без которых его режим рухнет, а с другой стороны Путин, которому становится не по карману спонсировать соседнюю страну. «Отпустить» Беларусь Путин тоже не может, ведь он собиратель земель русских», – подытожил Портников.
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