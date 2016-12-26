Портников о русских: Если бы они были человечными, если бы они были людьми, ими бы не правили нелюди



Падение самолета Ту-154 в Черное море, в результате которого погибли все 94 человека, которые были на борту, вызвало неоднозначную реакцию, как в России, так и на Украине. Россияне в соцсетях выразили свое неудовольствие тем, что именно Украина воздерживается от сочувствия, а то и злорадствует над катастрофой. Чтобы расставить все точки над «і» украинский журналист и публицист Виталий



По словам журналиста, реакция на катастрофу разделила русских и украинцев еще больше, чем сама война. Русские, независимо от того, где они проживают, не просто начали ждать, а именно требовать сочувствия украинцев, при этом, никто из них даже не задумывался сострадать, когда российские военные убивали украинцев в их доме, на их же земле. Поэтому вполне закономерно, что украинцы не понимают, почему они должны лить слезы из-за крушения военного самолета, на борту которого летели артисты для поддержки оккупантов, руки которых до сих пор в крови мирных жителей Алеппо.



Портников подчеркивает, что он не верит в скорбь русских и называет ее лицемерной и лживой. «Если бы вы в самом деле были человечными, уважаемые соседи, вы бы сочувствовали не только, когда падают ваши самолеты, но и наши. Вместо сочувствия вы занимаетесь «тыканием» нам в глаза и вините нас в нашем же горе, которое вы сотворили. Если бы вы были человечными, если бы вы были людьми, вами не правили бы нелюди», – резюмировал

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Горячая тема: Российский журналист: Сочувствие, говорите? А вы подумайте, кто летел в том самолете в Сирию Падение самолета Ту-154 в Черное море, в результате которого погибли все 94 человека, которые были на борту, вызвало неоднозначную реакцию, как в России, так и на Украине. Россияне в соцсетях выразили свое неудовольствие тем, что именно Украина воздерживается от сочувствия, а то и злорадствует над катастрофой. Чтобы расставить все точки над «і» украинский журналист и публицист Виталий Портников на своей странице в Facebook обратился к россиянам.По словам журналиста, реакция на катастрофу разделила русских и украинцев еще больше, чем сама война. Русские, независимо от того, где они проживают, не просто начали ждать, а именно требовать сочувствия украинцев, при этом, никто из них даже не задумывался сострадать, когда российские военные убивали украинцев в их доме, на их же земле. Поэтому вполне закономерно, что украинцы не понимают, почему они должны лить слезы из-за крушения военного самолета, на борту которого летели артисты для поддержки оккупантов, руки которых до сих пор в крови мирных жителей Алеппо.Портников подчеркивает, что он не верит в скорбь русских и называет ее лицемерной и лживой. «Если бы вы в самом деле были человечными, уважаемые соседи, вы бы сочувствовали не только, когда падают ваши самолеты, но и наши. Вместо сочувствия вы занимаетесь «тыканием» нам в глаза и вините нас в нашем же горе, которое вы сотворили. Если бы вы были человечными, если бы вы были людьми, вами не правили бы нелюди», – резюмировал Виталий Портников , обратившись к россиянам.