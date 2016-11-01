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В Україні може бути встановлений авторитарний «патріотичний» режим – Портніков

В Україні може бути встановлений авторитарний «патріотичний» режим – Портніков
Як передає replyua.net, на тлі обговорення електронних декларацій чиновників і депутатів Верховна Рада скасувала підвищення депутатських зарплат. На думку журналіста Віталія Портнікова, у цьому рішенні є очевидна політична логіка, але воно не знімає самої проблеми, яку рано чи пізно доведеться вирішувати – якщо, звичайно, українці не зацікавлені жити в феодальній державі.

«Електронні декларації продемонстрували те, що громадяни і так знали – більшість депутатів і чиновників живуть аж ніяк не на свої зарплати. Тепер це твердження – вже не фігура мови, а документ. Хоча і раніше було відомо, що депутатами обираються успішні бізнесмени, а у чиновників казково багаті родичі – теж, до речі, що роблять великі успіхи в бізнесі, але тепер ця очевидність загальновизнана», – зазначив Віталій Портніков.

За його словами, загальновизнано й те, що в депутати і державні службовці можуть йти в основному заможні люди, які не залежать від зарплат. Більше того, їх взагалі, за великим рахунком, взагалі зарплати не цікавлять, адже є заощадження і доходи родичів.

«Можна проводити парламентські вибори хоч щороку, можна перепризначувати чиновників, але у владі все одно залишиться тільки той, хто може прожити за свої. І той, хто збирається використовувати їх як «годівницю» - просто нові правила затребують більш обережних і винахідливих людей, але таких же багатих і таких же корумпованих», – вважає Портніков.

Журналіст наголошує, можна як завгодно довго запевняти себе, що «чесні і бідні» обов'язково підуть у владу, яку б зарплату там не платили – ну просто заради очищення. Чесні і бідні – може бути, а от кваліфіковані і розумні – навряд чи. Якщо можна чесно заробити в бізнесі або за кордоном – навіщо зводити кінці з кінцями в кріслі державного службовця? Ще одна небезпека – це, звичайно, небезпека економічного зростання. Тому що наша влада змушена погоджуватися з вимогами західних кредиторів, поки їй потрібні гроші. Як тільки потреба в кредитах відпаде, в Україні швидко буде встановлений авторитарний «патріотичний» режим, який захистить забезпечених людей від народного обурення. Електронні декларації при цьому будуть заповнюватися – але проблеми будуть виникати тільки у тих політиків і чиновників, хто буде представляти загрозу для цього режиму. Між іншим, в сусідній Росії декларації чиновників у відкритому доступі публікуються вже багато років. Соратники Путіна декларують такі багатства, яким їх українські колеги можуть тільки позаздрити. І що? І нічого. Весь цей масив інформації використовується тільки для розправ з неугодними.

Виникає питання чи можна уникнути аналогічного розвитку ситуації в Україні? На думку Портнікова, не дуже великий шанс – є. Для цього самі українці повинні перестати бути кріпаками. Вони повинні хотіти гідно оплачувати послуги тих, за кого голосують і, хто формує владу, але разом з тим домогтися поділу бізнесу і влади. Чиновник повинен втратити право дозволяти, дозволи повинні давати самі виборці, руками та підписами чиновника. Партійні списки на виборах повинні бути відкритими. Якщо цього не відбудеться, то громадянам залишиться тільки обурюватися в соціальних мережах надмірним, на їхню думку, багатством «обіцяльників».

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
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01 ноя 2016
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Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


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