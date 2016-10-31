Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38 відсотків голосів. При цьому перемогу Додона в першому турі «вкрав» інший московський агент на молдовській політичній сцені – одіозний бізнесмен Ренато Усатий, який висунув свого власного кандидата. Про це у своєму блозі пише відомий український журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.
«Цей кандидат, журналіст Дмитро Чубашенко, набрав всього 6 відсотків голосів – чого цілком вистачило для того, щоб в Молдові був призначений другий тур виборів президента. Але при цьому прихильники Чубашенко майже напевно проголосують за Додона, а ось Майї Санду і її прихильникам для перемоги над кандидатом Путіна необхідно зробити диво», – вважає Портніков.
Журналіст зосереджує увагу на тому, що успіх Додона на президентських виборах – це частина російського політичного плану по дестабілізації України. Після заяв Додона про Крим, певно, це зрозуміли вже всі. Маленька Молдова тут – тільки випробувальний полігон, сама по собі вона Кремль не цікавить. Зате саме в цій бідній країні, частина території яка вже 25 років перебуває під російською окупацією, обкатуються нові технології. Перша частина технологій вже успішно здійснена в Молдові і зараз починає здійснюватися в Україні. Це – дискредитація проєвропейських політичних сил, доказ того, що «всі вони» корумповані, думають тільки про свої корита, не здатні керувати країною. Організовується протест, в якому проросійські політичні сили беруть участь разом з прозахідними, так що не зрозумієш, хто є хто. Для великої частини молдавського електорату Додон і Вусатий – ніякі не маріонетки Путіна, а «лідери протестів». І те, що Додон довгі роки був у владі і причетний до маргіналізації молдавської економіки в роки правління комуністів, а Вусатий – просто пересічний бандюган, нікого вже не хвилює, вважає Портніков.
Саме маріонеткові кандидати Путіна в Молдові і виконати головне завдання - вселили електорату думку, що на Європу не можна сподіватися, «халяви» не буде, а буде тільки «годівниця для олігархів». А добрий Володимир Путін, якщо ви будете добре себе вести, дасть вам продавати продукцію на неосяжному російському ринку і відновить територіальну цілісність. Електорат починає вірити в шизофренічну ідею про те, що вдасться домовитися і там, і сям. На цьому тлі проросійський кандидат перемагає на президентських виборах і домагається перемоги маріонеток на виборах до парламенту. Після цього приймається «план Додона» про федералізацію Молдови, в результаті якого маленька країна поділяється на кілька суб'єктів. Найбільшим управляє Додон, суб'єктом поменше з центром в Бєльцях – Вусатий, Придністров'ям і Гагаузією – місцеві ставленики Москви. Формально нейтральна, Молдова стає центром дестабілізації сусідніх країн – України та Румунії, саме такий план і винайшли в Кремлі, вважає журналіст.
В той же час Віталій Портніков наголошує, що такий форпост без України Путіну не цікавий. У Кремлі впевнені, що і в нашій країні все піде за таким же сценарієм. Залишилося тільки організувати «змішаний протест», забезпечити перемогу своїх маріонеток на парламентських і президентських виборах і домогтися тієї самої федералізації, про яку невтомно говорять Путін і Лавров.
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