валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

Портніков: Підняття «мінімалки» може не сподобатися тільки тим, хто тікає від податків

Портніков: Підняття «мінімалки» може не сподобатися тільки тим, хто тікає від податків
Рішення уряду про підвищення мінімального розміру заробітних плат без одночасного підвищення рівня прожиткового мінімуму – одна з найбільш явних спроб детінізації економіки за останні роки, вважає журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.

«Ні для кого не секрет, що в Україні вже 26 років існують два економічних режими, що поширюються в буквальному сенсі слова на все населення – від «олігархів» до звичайних найманих працівників, які отримують зарплату в конвертах. Від цієї економіки цинізму страждають перш за все найбідніші українські громадяни – починаючи від пенсіонерів і закінчуючи тими, хто насправді живе на мінімальну зарплату, але і забезпеченим, насправді, теж не щастить: державна інфраструктура не розвивається роками, немає коштів на якісну медицину та освіту. І найголовніше – коли нинішні «забезпечені» вийдуть на пенсію, платити їм буде нічим. Кількість працюючого населення буде менше, ніж зараз, а в Пенсійному фонді буде гуляти вітер», – зазначив Портніков.

За його словами, рішення уряду – одна з перших несміливих спроб змінити цю фатальну ситуацію. Крім того, це рішення може мати цілком очевидний політичний резонанс, так як при владі з'являться прихильники з числа тих, хто дійсно почне отримувати більше. Це стосується і людей, що живуть на «міні малку», і пенсіонерів, чиї доходи можуть бути збільшені за рахунок зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Але цей розрахунок може зазнати фіаско через неохайність роботодавців. Адже не виключено, що «конвертові» зарплати працівників можуть бути зменшені на суму, яку втратить роботодавець через збільшення «мінімалки». А так як в економіці цинізму прийнято в усьому звинувачувати владу, а не того, хто платить тобі гроші і ховається від податків, незадоволених новим урядовим рішенням виявиться в результаті більше, ніж задоволених.

Горячая тема: Манн: Порошенко допускает все больше ошибок
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
26 окт 2016
2164

«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)

Російський блогер та опозиціонер Олександр Сотник у своєму новому сюжеті показав як живуть люди в російській «глибинці», - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку журналіста в Фейсбук.


Свежие новости

Репресії тривають: в окупованому Криму знову оштрафували кримських татар

Мы не будем поддаваться на провокации России - генсек НАТО

Путін знову винуватить США у зриві перемир’я в Сирії

Портніков: Підняття «мінімалки» може не сподобатися тільки тим, хто тікає від податків

Боевики "Исламского государства" в Мосуле казнили всех пленных

«Смішні» санкції діють: росіяни не змогли імпортозамістити українські двигуни – блогер

У Сергея Левочкина есть мечта, которая может осуществиться лишь при президенте Тимошенко

Украина оштрафовала российские авиакомпании на 721 миллионов гривен за полеты в Крым

Блогер розповів про «короткий повідок» лідерів бойовиків Л/ДНР

Кораблі російського Північного флоту не можуть знайти порту для дозаправки в Середземному морі

У Петербурзі напали на «фабрику тролів»

Порошенко: Мені мало хто заздрить. Про "тяжку долю" президента України

Медведчук поїхав у Сочі до Путіна

На КПВВ "Майорськ" ситуація досі нестабільна

На виборах президента США переможе той, хто більше любить Україну - Порошенко

За рейси до окупованого Криму РФ має виплатити Україні 720 мільйонів

Муженко: в Украине проводятся испытания новых ПВО

Анна Гопко: Все 27 стран, которые ратифицировали соглашение об ассоциации, ждут только Нидерланды

Составлен рейтинг самых красивых побережий мира

Киевляне начали раскупать элитные автомобили

 Новости за день