Портніков: Підняття «мінімалки» може не сподобатися тільки тим, хто тікає від податків

Рішення уряду про підвищення мінімального розміру заробітних плат без одночасного підвищення рівня прожиткового мінімуму – одна з найбільш явних спроб детінізації економіки за останні роки, вважає журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.
«Ні для кого не секрет, що в Україні вже 26 років існують два економічних режими, що поширюються в буквальному сенсі слова на все населення – від «олігархів» до звичайних найманих працівників, які отримують зарплату в конвертах. Від цієї економіки цинізму страждають перш за все найбідніші українські громадяни – починаючи від пенсіонерів і закінчуючи тими, хто насправді живе на мінімальну зарплату, але і забезпеченим, насправді, теж не щастить: державна інфраструктура не розвивається роками, немає коштів на якісну медицину та освіту. І найголовніше – коли нинішні «забезпечені» вийдуть на пенсію, платити їм буде нічим. Кількість працюючого населення буде менше, ніж зараз, а в Пенсійному фонді буде гуляти вітер», – зазначив Портніков.
За його словами, рішення уряду – одна з перших несміливих спроб змінити цю фатальну ситуацію. Крім того, це рішення може мати цілком очевидний політичний резонанс, так як при владі з'являться прихильники з числа тих, хто дійсно почне отримувати більше. Це стосується і людей, що живуть на «міні малку», і пенсіонерів, чиї доходи можуть бути збільшені за рахунок зменшення дефіциту Пенсійного фонду. Але цей розрахунок може зазнати фіаско через неохайність роботодавців. Адже не виключено, що «конвертові» зарплати працівників можуть бути зменшені на суму, яку втратить роботодавець через збільшення «мінімалки». А так як в економіці цинізму прийнято в усьому звинувачувати владу, а не того, хто платить тобі гроші і ховається від податків, незадоволених новим урядовим рішенням виявиться в результаті більше, ніж задоволених.
Горячая тема: Манн: Порошенко допускает все больше ошибок
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter