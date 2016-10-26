Операція «рядового» Клімкіна з порятунку ЄС та Нідерландів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Нідерландах обговорює можливі варіанти вирішення проблеми з ратифікацією угоди про асоціацію між Україною та Європейським Сюзом, які виникли після горезвісного голландського референдуму. На перший погляд може здатися, що Клімкін рятує Україну, але насправді Клімкін рятує Європейський Союз. Клімкін рятує Нідерланди, вважає журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.
«Тому що Україна всі свої зобов'язання виконала. Більш того – її громадяни вийшли захищати угоду на майдани своїх міст. А що зробили європейці? Що зробили голландці? Більше того, для України рішення парламенту Нідерландів про відмову від ратифікації не змінить нічого. Угода про асоціацію як діяла в так званому тимчасовому режимі – так і буде діяти. А ось Євросоюз буде виглядати організацією, нездатною виконати найелементарніші зобов'язання, домовитися з Україною, з Канадою, зі Сполученими Штатами», – зазначив Портніков.
За його словами, найсмішніше буде, коли Нідерланди відмовляться від ратифікації, а на наступний день дізнаються, що угода продовжує діяти. Якими ідіотами відчують себе нідерландські політики! Якими ідіотами відчують нідерландські виборці! І заслужено! Багатосторонні угоди – це вам не референдум про те, о котрій годині можна вивозити сміття з вашого кварталу і чи потрібно відокремлювати пластик від паперу. «Це, ви вже мене вибачте, дещо більша відповідальність і вміння прораховувати наслідки. Саме тому Нідерландам потрібно допомогти. В цьому і полягає відповідальність України, як європейської країни», – резюмував журналіст.
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