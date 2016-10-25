Портніков: В Москві сталася чудова подія, яка ще на один крок наблизила нові санкції до Росії

Як передає replyua.net, Пушиліна і Дейнего терміново викликали до російської столиці. На прес-конференції в Москві зрадники заявили, що виступають категорично проти введення в регіон збройної поліцейської місії ОБСЄ. А так як саме вони, а не Росія є стороною конфлікту, то питання про місію знімається само собою. Журналіст Віталій Портніков наголошує, зрозуміло, що це – не їхня думка. Вустами маріонеток говорить Путін. Але каже, сховавшись за ширму. Сам він на зустрічі в Берліні погодився на введення в регіон збройної поліцейської місії, тільки ось «народ Донбасу» проти.
«Це, звичайно, виглядає смішно. Пушилін і Дейнего – такі ж представники «народу Донбасу», як я – марсіанин. Вони просто озвучують те, що доручають їм озвучувати куратори з російських спецслужб. І це прекрасно розуміють на Заході. Ніхто не забув, як під час підписання Мінських угод Захарченко та Плотницький спочатку нібито відмовлялися ставити свої підписи під документом, а потім, після путінського окрику, підписали всі пункти без зауважень і заперечень. Тому що вони – ніхто. Мотороли. І сперечатися з Путіним вони не можуть, а вже Пушилін з Дейнего – і поготів. Тому що, якщо Путін виведе своїх головорізів з Донбасу і перестане постачати зброю бандитам, «народні республіки» зникнуть за 24 години, ніби їх і не було ніколи, а над Донецьком і Луганськом знову здіймуться українські прапори», – розповів Портніков.
З іншого боку, те, що в Москві – саме в Москві – так цинічно торпедують саму ідею збройної поліцейської місії – це просто чудово. Тому що сенс Мінських угод – зовсім не в їх виконанні. Сенс – в тому, хто моргне першим, наголошує журналіст.
За його словами, Україна після зустрічі в Берліні підтвердила всі взяті на себе зобов'язання – в тому числі і погодилася з тим, що контроль над кордоном спочатку перейде до збройної поліцейської місії ОБСЄ, а Україні буде повернений тільки на другий день після проведення місцевих виборів на Донбасі – як це і записано в Мінських угодах. Президент і міністр закордонних справ України наполягали на такій послідовності, ризикуючи зустріти нерозуміння в суспільстві і нарватися на популістську балаканину. І правильно зробили. Тому що тепер всі бачать, як Україна дотримується досягнутих домовленостей, а Росія їх торпедує. З виробленням «дорожньої карти» буде те ж саме – тільки там роль килимового зіграє вже не Пушилін, а інший клоун – Лавров. І дорога для продовження санкцій проти путінського режиму буде відкрита, резюмував Віталій Портніков.
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