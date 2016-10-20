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Портніков: Чи пустить Путін озброєних поліцейських ОБСЄ в Донецьк?

Портніков: Чи пустить Путін озброєних поліцейських ОБСЄ в Донецьк?
Можливість появи на Донбасі збройної поліцейської місії ОБСЄ стала однією з головних тем вчорашнього саміту «нормандської четвірки» в Берліні. І однією з головних пропозицій української сторони – озброєна поліцейська місія повинна замінити собою російські війська і їх найманців після виведення іноземних збройних формувань з окупованої території, вважає відомий журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.

«Прийняті рішення ще зовсім не означають, що поліцейська місія дійсно в регіоні з'явиться і, що найважливіше, буде озброєна. Тому що навіть у самих учасників переговорів уявлення про час появи і ролі місії значно відрізняються. Якщо для Петра Порошенка місія – це саме збройний контингент, якісь нові миротворці, які повинні замінити собою окупантів, то для Володимира Путіна – це лише спостерігачі в «пілотних зонах» розведення військ і в місцях складування озброєння», – зазначив Портніков.

Якщо для Порошенка поява поліцейської місії – це питання забезпечення безпеки, то для Ангели Меркель – наслідок реалізації «політичного пакету». Тому, коли український президент каже про спробу розміщення поліцейської місії, він точний в формулюваннях. Це саме спроба. Не більше.

«Проблема криється не тільки в підходах учасників зустрічі, а й в самій ОБСЄ. Ніколи ще в історії організації не було спроб розміщення великої – і тим більше збройної місії в зоні конфлікту. Те, що зараз такі функції хочуть покласти саме на ОБСЄ, пов'язано із загальною кризою міжнародних інституцій, чого добилася Росія. Зрозуміло, що в регіон не пошлеш миротворців ООН. І ясно, що Москва готова воювати з будь-якою незалежною миротворчою місією – більш того, хотіла б такої війни, яку можна було б зобразити як «напад на Донбас», зауважив журналіст.

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