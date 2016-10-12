Портников: Все россияне, желающие въехать в Украину, должны сделать выбор между честностью и Путиным

По мнению Виталия Портникова, в том, что закон, ограничивающий гастроли российских деятелей культуры и искусств в Украине не был принят, есть и положительные стороны – многие киевляне обратили внимание на концертные афиши Кристины Орбакайте в Киеве, который должен состояться сразу после концерта в оккупированном Крыму – об этом передает replyua.net.
Журналист подчеркивает, что множество украинских граждан задумались, может ли гражданин РФ, демонстративно нарушающий законодательство Украины о пересечении государственной границы, посещать Украину. По его мнению, ответ очевиден: не может. Государство Украина приняла закон, в соответствии с нормами которого, въезд в Крым через Керченскую переправу приравнивается к незаконному пересечению государственной границы. «Если иностранец нарушает этот закон, не важно кто он – рядовой гражданин или известная певица, въезд на территорию Украины для них должен быть закрыт», - пишет Портников.
Блогер отмечает, что Грузия рассматривает посещение оккупированных территорий как уголовное преступление, а Азербайджан составил списки всех иностранных граждан, посещающих Нагорный Карабах с согласованием с его МИД. «Украине вполне достаточно запретить въезд лицам, посещающим ее территорию с нарушением законодательства. В паспортах таких иностранных граждан надо просто ставить отметку о запрете въезда на 5-10 лет. И это правило должно касаться всех иностранцев, не важно из какой страны они прибыли», - резюмирует Портников.
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