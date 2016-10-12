Портніков про Олланда: Порошенко однозначно отримав сильного союзника на переговорах в Берліні

Чи вдасться главам держав «нормандського формату» провести зустріч в Берліні, про яку говорять російські дипломати? Питання це залишиться відкритим, ймовірно, до самого дня проведення саміту. Хоча б тому, що сторони постараються «вичавити» з самої можливості його проведення максимум можливого, але однозначно можна сказати, що Путіну доведеться непросто: з одного боку непохитні Порошенко і Олланд, а з іншого непередбачувана Меркель. Про ц е у своєму блозі пише журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.
«Примітно, що про сам саміт як про практично досягнуту домовленість говорять тільки в Москві. Причому – без будь-яких умов, хоча ще нещодавно Володимир Путін і його оточення стверджували, що без реальних поступок з боку української сторони ні про яку нову зустріч не може бути й мови. Зате тепер про поступки кажуть в Києві. Українське керівництво негайно заявило, що без готовності Москви обговорити питання безпеки на Донбасі ніякого сенсу в проведенні зустрічі в Берліні просто немає. І в цій своїй тезі Петро Порошенко може отримати очевидну підтримку від Франсуа Олланда. В українських ЗМІ з'явилися помітні заголовки про те, що під час свого виступу на пленарному засіданні ПАРЄ президент Франції заявив, що Україна повинна отримати контроль над кордоном після проведення місцевих виборів на окупованих територіях, що, на його думку, і передбачено Мінськими угодами. Однак це – аж ніяк не все, що сказав Олланд. Він зазначив, що не є прихильником проведення виборів заради виборів. «У першу чергу припинення вогню, відведення зброї, роззброєння, і тільки після цього – вибори», - заявив президент Франції.
За словами Портнікова, ось це «в першу чергу» і є той пакет питань щодо безпеки, на виконанні якого наполягають в Києві. І зрозуміло, що Путіну це абсолютно не потрібно. Тому що він може контролювати Донбас тільки силою зброї. Якщо на окупованій території дійсно пройде процес роззброєння, якщо Захарченко та Плотницький позбудуться головних своїх козирів – російських військових і власних головорізів – то який сенс тоді їм проводити вибори? Хто їх тоді вибере?
Журналіст наголошує, саме тому вимоги, які висувають сьогодні Порошенко і Олланд, для Путіна неприйнятні. А вони продовжать їх висувати. Порошенко – тому що йому немає ніякого сенсу зустрічатися з Путіним просто так. А Олланд – тому що він відчуває себе ураженим після демонстративно зухвалого поведінки російського колеги в Сирії. До того ж саміт в Берліні призначений рівно на той день, коли повинен був пройти фактично скасований Олландом саміт з Путіним в Парижі. І тепер в інтересах французького президента або змусити Путіна приїхати в німецьку столицю із значними поступками хоча б по Донбасу – або зірвати ще й цю зустріч.
«Мовчання Меркель на цьому тлі виглядає оглушливо. Швидше за все, федеральний канцлер вирішила запросити колег на вечерю для демонстрації власної конструктивності. Нехай всі бачать, що вона – останній голос конструктивності на континенті, політик, який намагається посадити ворогуючі сторони за стіл переговорів навіть тоді, коли немає ніякої надії на успіх. Ну а те, що Порошенко і Олланд висувають умови, а Путін їх не приймає – так це вже точно не її вина», – підсумував Портніков.
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