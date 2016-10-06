Портников: Как только украинцы станут считать российскую «попсу» чужой, перед ними откроется огромный мир

Виталий Портников на своей странице в facebook прокомментировал инициативу запретить гастроли российских артистов на территории Украины. «Не могу понять этой истерики. Ну и что с того?», - пишет блогер.
Как сообщает replyua.net, по мнению Портникова, эта общественная «истерика» смотрится совершенно дико – если бы Россия напала не на Украину, а на Польшу, в польском обществе никакой проблемы с отсутствием в стране российских артистов не было. «У поляков даже вопрос быт так не стоял», - сообщает журналист. Портников подчеркивает, что российские артисты вообще мало кого интересуют в Германии, Франции и других странах Европы и мира в целом, в некоторые страны Балтии им давно запретили въезд на свою территорию.
Блогер подчеркивает, что реакция украинского общества на запрет гастролей в Украине российских артистов говорит ни о чем другом, как о ностальгии большой части населения по советскому прошлому, невозможности оторваться от советской идеологии. «Эта часть населения патриотична, однако все еще живет советской цивилизацией. Эти люди – приверженцы не украинской культуры, не европейской, а московской, не своей», - отмечает журналист. Портников подчеркивает, что этим людям рано или поздно придется определиться, чего они хотят – новую Украину или «улучшенную» Россию, потому что большая часть населения этой «улучшенной российской версии» считают, что Украина – это миф. Он добавляет: «По мнению большинства россиян, Украина была придумана, ее нет на самом деле. Они считают, что нужно лишь сменить Порошенко на Медвечука, и ситуация нормализируется. Неужели вы думаете, что это отношения россиян к Украине поменяется, если Путина заменить Явлинским?».
Портников резюмирует: «Я уже 25 лет подряд говорю украинцам, что они должны определиться со своей идентичностью – есть ли у них язык, культура, национальная гордость, не искать «чужого хозяина» - он все равно чужой. Как только украинцы начнут относиться к российской попсе, как чужой – перед ними откроется огромный мир».
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