валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Портников: Как только украинцы станут считать российскую «попсу» чужой, перед ними откроется огромный мир

Портников: Как только украинцы станут считать российскую «попсу» чужой, перед ними откроется огромный мир
Виталий Портников на своей странице в facebook прокомментировал инициативу запретить гастроли российских артистов на территории Украины. «Не могу понять этой истерики. Ну и что с того?», - пишет блогер.

Как сообщает replyua.net, по мнению Портникова, эта общественная «истерика» смотрится совершенно дико – если бы Россия напала не на Украину, а на Польшу, в польском обществе никакой проблемы с отсутствием в стране российских артистов не было. «У поляков даже вопрос быт так не стоял», - сообщает журналист. Портников подчеркивает, что российские артисты вообще мало кого интересуют в Германии, Франции и других странах Европы и мира в целом, в некоторые страны Балтии им давно запретили въезд на свою территорию.

Блогер подчеркивает, что реакция украинского общества на запрет гастролей в Украине российских артистов говорит ни о чем другом, как о ностальгии большой части населения по советскому прошлому, невозможности оторваться от советской идеологии. «Эта часть населения патриотична, однако все еще живет советской цивилизацией. Эти люди – приверженцы не украинской культуры, не европейской, а московской, не своей», - отмечает журналист. Портников подчеркивает, что этим людям рано или поздно придется определиться, чего они хотят – новую Украину или «улучшенную» Россию, потому что большая часть населения этой «улучшенной российской версии» считают, что Украина – это миф. Он добавляет: «По мнению большинства россиян, Украина была придумана, ее нет на самом деле. Они считают, что нужно лишь сменить Порошенко на Медвечука, и ситуация нормализируется. Неужели вы думаете, что это отношения россиян к Украине поменяется, если Путина заменить Явлинским?».

Портников резюмирует: «Я уже 25 лет подряд говорю украинцам, что они должны определиться со своей идентичностью – есть ли у них язык, культура, национальная гордость, не искать «чужого хозяина» - он все равно чужой. Как только украинцы начнут относиться к российской попсе, как чужой – перед ними откроется огромный мир».

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
56859

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

05 окт 2016
20642

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Портников: Как только украинцы станут считать российскую «попсу» чужой, перед ними откроется огромный мир

У Росії визнали, що занижують статистику міграції в три-чотири рази

Израиль депортировал лауреата Нобелевской премии мира

В Украине действуют более 34 тысяч религиозных организаций

Вистачило не надовго: охоронець Путіна звільняється з посади губернатора Калінінградської області

Обнародован список лекарств, запрещенных к продаже в Украине

Як вплине Brexit на санкції проти Росії?

Чи наважиться Росія збивати американські винищувачі над Сирією?

Украинцы за год продали на 2,3 миллиарда больше долларов США, чем купили

Блогер: Саакашвілі вже спакував чемодани

Мораторий на продажу земель сельхозназначения продлен до 2018 года

Водіїв зобов'яжуть міняти шини відповідно до сезону?

Блогер розповів, як Росія розплатиться за свій прапор на Паралімпіаді

Російські ЗМІ сподіваються, що їх держава не отримає нових санкцій за Сирію

Опрос общественного мнения филиппинцев удивил мировое сообщество

В Киеве переименовали Московскую площадь, один проспект и одну улицу

Підлабузництво в Росії бере нові вершини: незабаром вийде книга про роль Путіна в культурі

"Крымского диверсанта" Панова не выпустили в Украину

Можливо, що Онищенко отримав громадянство Росії - Холодницький

Названы победители Нобелевской премии в области химии

 Новости за день