Портніков розповів, хто такі ці 42%, які прийшли на вибори в Криму

Український журналіст і блогер Віталій Портніков на своїй сторінці в Facebook розповів, хто ж насправді склав кримську явку на виборах в Держдуму Росії, яка стала однією з найбільших серед інших регіонів РФ.
«В Криму на вибори «гоблінів» пішов той, хто хотів і той, хто просто не міг не піти. Давайте для початку віднімемо з явки російських військовослужбовців і членів їх сімей. Це – не кримчани, а самі що ні на є окупанти. Багато з них і до анексії Криму голосували на російських виборах, так що тут мало що змінилося. Потім – російські військові пенсіонери, окупанти відпочинку. Вони теж не мають до Криму ніякого відношення. Це дачники, деяким з яких ми з незрозумілих причин дали українське громадянство. А багато хто так і залишалися росіянами – і зрозуміло, що вони продовжують брати участь в «своїх» виборах», – зазначив Портніков.
Ще одна категорія учасників виборів – бюджетники. З них потрібно виділити державних службовців. Це часто переконані зрадники, які зробили свій вибір на користь роботи на окупаційний режим, маленькі Аксьонови, Константинови і Поклонскі. Зрозуміло, що вони не могли не піти голосувати, більш того – вони зацікавлені в продовженні окупації, так як в разі її закінчення вони змушені будуть розлучитися з теплими місцями, багато з яких «насиджені» ще при Україні. А робити ці людці нічого не вміють – тільки красти. Так, і вони теж часто голосують з членами сімей, паразитуючими на накрадені родичами. А є і звичайні бюджетники, які просто бояться проявити нелояльність – звільнять зі школи, лікарні, з посади дрібного клерка в держустанові – і куди ти зараз підеш?
Ще одна категорія кримських голосуючих – активісти. Ті, хто хоче потрапити у владу і красти разом з нею. «Партія шахраїв і злодіїв» - це ж так спокусливо звучить! Візьміть мене з собою! Який-небудь Вадик Колесніченко, задерши штани, побіг голосувати – тільки от не на тих шахраїв поставив. Ці беруть не кожного.
На думку Портнікова, ось вам, власне, і всі, хто проголосував – окупанти, їхні посібники і їх заручники. Це – не населення Криму. Населення Криму голосувати не прийшло – так і на референдум, як ви самі розумієте щодо явки на парламентських виборах, теж не поспішало. Навіщо? Тому особливих проблем з реінтеграцією Криму не передбачається. Окупантам і членам їх сімей доведеться покинути півострів так, як вони вже пішли з Чехословаччини, Угорщини, Польщі, Албанії, Болгарії, Латвії, Литви, Естонії, Грузії – та хіба мало звідки виганяли російських військових! Так що нехай підшукують житло за новим місцем служби.
«Російські пенсіонери, якщо захочуть залишитися, зможуть ходити на вибори в консульство в Севастополі – під наші оплески. Ні, мова в їхньому віці вчити буде не потрібно. А то, що Крим – це Україна – зарубати на носі. Зрадникам, які вирішили служити агресору, доведеться знайти собі нове місце роботи в російському держапараті. Ну, а, хто не встигне втекти – буде пояснюватися в трибуналі. Бюджетникам, як і всім іншим нашим громадянам в Криму, можна тільки поспівчувати. І згадати, що це ми не змогли захистити їх від нахабного окупанта. Їх участь в російських виборах – звичайне зґвалтування, про яке після закінчення окупації вони, звичайно ж, захочуть забути. І ми повинні будемо їм у цьому допомогти. Тим більше, що своїм неголосуванням на думських виборах жителі Криму ще раз переконали нас і весь інший світ: півострів залишається українським», – резюмував Віталій Портніков.
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