Саміт СНД перетворився на особовий клуб за інтересами Путіна

Як передає replyua.net, майже чверть століття тому на самітах СНД збиралися не тільки президенти, а й вся еліта експертного співтовариства і журналістики. Зустрічі лідерів нових незалежних держав здавалися головними подіями нашого тогочасного життя, рішення, які приймалися на самітах – доленосними, позиції президентів, їх полеміка між собою – найважливішими новинами, пригадує публіцист Віталій Портніков.
Нинішній саміт СНД у Бішкеку запам'ятається не тим, хто на ньому був присутній, а скоріше відсутніми. Так уже бувало не раз, але у вересні 2016- го виглядало надто вже очевидно. На саміті не було президента України – Петро Порошенко віддав перевагу спілкуванню з колегами по Співдружності в жорсткому виступі, який звучав у Києві на міжнародному форумі. Володимиру Путіну довелося практично на рівних полемізувати з послом України в Киргизії щодо свого права головувати в СНД – кожен, хто уявляє собі рівень самооцінки російського лідера, може уявити собі, що він пережив у ці хвилини. І ця полеміка Путіна і посла – ще одне підтвердження того, що не тільки Порошенко немає на саміті, але і України в СНД вже теж немає, вважає Портніков.
Ще на саміті в Бішкеку не було Іслама Карімова, який незмінно був присутній на всіх подібних заходах з першого дня існування Співдружності. Виникає запитання чи існує СНД насправді? Що це таке? Організація? Клуб за інтересами Росії?
«Після розпаду Рядянського союзу проект СНД не спрацював! Завжди, коли мова заходила про справжнє розлучення, про вибір нового шляху розвитку без урахування російських ілюзій, починалася справжня війна. І з Грузією, і з Україною. У мене не залишилося жодних сумнівів, що з іншими своїми сусідами – коли вони зроблять вибір на користь справжньої незалежності – Росія теж буде воювати», – резюмував Віталій Портніков.
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