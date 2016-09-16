Портніков: Наші партнери повинні перестати вірити Путіну, інакше «русский мир» прийде й на їхні землі

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За словами публіциста Віталія Портнікова, слова прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова «Москва не могла обіцяти, оскільки не є учасником конфлікту» – є найкращою ілюстрацією до візиту до української столиці міністрів закордонних справ Франції і Німеччини. І це при тому, що Франк-Вальтер Штайнмаєр запевняв журналістів, що глави зовнішньополітичних відомств прибули до Києва «з обіцянкою Москви» припинити вогонь на тиждень. Може бути, Штайнмаєр брехав, цитує Портнікова replyua.net.«Звичайно ж, німецький політик говорив правду. Обіцянку припинити вогонь Володимир Путін, поза всяким сумнівом, міг давати і Ангелі Меркель, і Франсуа Олланду, і навіть Бараку Обамі під час переговорів в Китаї. Але ось тільки Пєскова про ці свої обіцянки «забув» попередити – яка різниця, що він там сказав, якщо публічно все це не проговорено і навіть не підписано? Та й потім – коли Путіна зупиняли підписані угоди?», – написав Портніков у Facebook.На його переконання, Штайнмайеру та іншим західним політикам необхідно зрозуміти одну просту річ. Ніяке реальне врегулювання на Донбасі не може бути досягнуто без того, щоб окупант визнав, що він окупант. Тільки після цього домовленості з Путіним знайдуть ну хоч якийсь сенс. А до цього часу Путін може клеїти дурня – і вбивати людей – до нескінченності. Обіцяв? Нічого він не обіцяв. І не міг обіцяти, так як не представляє сторону конфлікту. А навіть якщо і обіцяв – ну як він вплине на доблесних «ополченців» з російськими шевронами, вони ж такі незговірливі! І захищають нещасний народ Донбасу від «бандерівців», ви ж розумієте. Ось, не змогли впоратися з емоціями. Але я нічого не обіцяв...