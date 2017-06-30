Павел Нусс: несмотря на войну и внутренние разногласия команда президента строит по истине Великую Украину

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций и это во время российской всеобъемлющей агрессии против Украины! Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс.
Он отмечает, что несмотря на титанический труд украинцев в борьбе с агрессором и восстановление экономики в Украине хватает тех, кто повсеместно разводит «зраду», рассказывая, что в стране жизнь становится только хуже, ностальгируя за Януковичем и его семьей. «Шанс поверить в свои силы и в великие возможности нашей с вами страны, а также ишачить воедино для Украины – лучше, приятнее, полезнее и мужественно, чем обливать слепотой достижения!», – написал Павел Нусс.
По его словам, удивляют те, кто собственные интересы и политические амбиции ставит превыше, чем интересы целой страны. «Неужели для тех, кто рассказывает, как все плохо настолько важно нивелировать любые достижения президента и правительств Яценюка, Гройсмана, лишь потому, что у руля не та команда, на которую кто-то ставил?», – отмечает аналитик. Он добавляет, что сейчас в Украине самая лучшая из всех, что были в истории независимой Украины команда, которая вопреки войне и внутренних разногласий – строит по истине Великую Украину!