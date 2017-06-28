Эксперт: срочно отправить на ПМЖ к Путину!

Павел Нусс, известный политический аналитик, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что новое заявление Юлии Тимошенко должно вызвать праведный гнев у всех адекватных украинских граждан.
Как сообщает replyua.net, Нусс пишет, что Тимошенко обвинила свою собственную страну – структуры национальной безопасности и власти Украины – в организации самой масштабной кибератаки на различные ресурсы и на органы госуправления. «Путин и его террористическая армия для Тимошенко не враги. Ее главный враг, как она считает, это Петр Порошенко, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и президент страны! Разве недостаточно заявлений и действий от Юлии Тимошенко, чтобы убедиться в том, что она и ее политическая сила - главные агенты влияния России и Путина?», пишет аналитик.
Нусс обращается к Тимошенко со словами о том, что Украину может спасти лишь одно обстоятельство – отсутствие в стране самой Юлии Тимошенко. Он предлагает лидеру Батькивщины «отправиться на ПМЖ к Владимиру Путину».