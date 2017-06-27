Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению украинского аналитика Павла Нусса, этим самым постом Тимошенко фактически, в очередной раз, нагло, подло и по-вражески обвиняет украинскую власть и структуры национальной безопасности в организации массированной хакерской атаки на органы государственного управления.
Как отмечает эксперт, Путин и его армия наемников и боевиков для Тимошенко не враги. Ее главный враг, как она неоднократно говорила публично, это президент Украины Петро Порошенко, который в воюющей стране является еще и Верховным главнокомандующим ВСУ.
«Разве недостаточно заявлений и действий Тимошенко, чтобы убедиться в том, что она и ее политическая сила – главные агенты влияния Российской Федерации и лично Путина? Юлия Владимировна! Украину спасет полное ваше отсутствие в Украине! Уверяю. Может к другану Вове на ПМЖ, а? А мы тут как-нибудь без вас», – написал Павел Нусс в Facebook.