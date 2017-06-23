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Від Гужви до Тимошенко: активні колаборанти проявили себе, - Нусс

Від Гужви до Тимошенко: активні колаборанти проявили себе, - Нусс
Відомий український політичний аналітик Павло Нусс на своїй сторінці в Facebook пише про те, що останнім часом ми спостерігаємо за унікальними процесами по виявленню агентурної кремлівської мережі в Україні, і далі нам буде легше ідентифікувати колаборантів у всіх сферах.

Як приклад, експерт наводить корупційний скандал, пов'язаний з головним редактором скандального видання «Страна. юа» Ігорем Гужвою, який сповідував чітко проросійський курс, проводячи редакційну політику. На думку Павла Нусса, інцидент з Гужвою розкриє багатьох агентів впливу Москви в ЗМІ, які стануть на захист корумпованого і до мізків проросійського головного редактора «Страни.юа».

За словами аналітика, друге, на що варто звернути увагу, це Юлія Тимошенко, яка виступила з «пропозицією» імпічменту президента. «Минуло зовсім небагато часу після того, як я писав про те, що головна мета, яку ставить перед собою зараз Путін – повалення або імпічмент президента України Порошенко, і звернення київської партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко і вимога самої Тимошенко – зайве підтвердження факту активізації п'ятої колони», - резюмував Нусс.
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