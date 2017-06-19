Павел Нусс: встреча Порошенко и Трампа может стать переломным моментом для Украины и США

Украинский Президент Петро Порошенко отправился с официальным визитом в Соединенные Штаты. Историческая встреча Порошенко и Трампа, по предварительным данным, состоится 20 июня, и, важно отметить, что нашим политико-дипломатическим преимуществом является и то, что эти переговоры состоятся перед встречей президента США с Путиным, которая, возможно, пройдет 8 июля в Гамбурге. Об э том в своем Facebook пишет известный украинский политический аналитик Павел Нусс.
Как пишет аналитик, президент Порошенко планирует не ограничиваться переговорами с американским лидером, и в повестку дня, вполне вероятно, включены переговоры президента Порошенко с министром обороны США и руководством Конгресса. Кроме вопросов выполнения Россией обязательств в рамках «Минска», помощь реформам в Украине, двухстороннего сотрудничества Украины и США, и санкций против РФ, украинская делегация ставит перед собой задачу существенного расширения американской военной помощи Украине. «Нельзя говорить о том, что задача легкая, потому как достижение этих результатов – целый комплекс дипломатических и политических процессов, который требует выдержки и терпения. Не стоит питать иллюзии. Встреча Порошенко и Трампа будет сложной, учитывая много факторов, в том числе, и непростые отношения Трампа с Меркель, которая является другом Украины и Порошенко, а также хедлайнером украинских партнеров в ЕС», – написал Павел Нусс.
Он добавляет, что, учитывая дипломатический опыт и политическую хватку Порошенко, мы рассчитываем на очень хорошие результаты встречи президентов Украины и США, и существует вероятность, что эти переговоры станут переломным моментом для украино-американских отношений в контексте значительного расширения сфер сотрудничества. Если брать во внимание тот факт, что американская сторона так же тщательно готовится к переговорам с нашим президентом, то нельзя исключать громких и жестких заявлений Белого дома в адрес России. Сразу по завершению визита в США, Порошенко отправляется в Брюссель.