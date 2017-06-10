Павел Нусс: уверяю вас, с Порошенко Украина сможет реализовать идею вступления в ЕС и НАТО

Популярный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Facebook пишет о том, что за последние три года идея введения безвизового режима между Украиной и ЕС, без преувеличения, стала национальной. По словам аналитика, благодаря украинскому дипломатическому корпусу, правительству Яценюка и Гройсмана, парламенту и украинскому народу, армии, и, главным образом, президенту нашей страны Петру Порошенко, уже с завтрашнего дня безвизовый въезд на территорию стран Европейского Союза для всех украинцев станет свободным!
«Границы пали, мы возвратили себе право свободного передвижения по Европе, частью которой, безусловно, является Украина. Теперь национальная идея приобретает намного глобальный характер, и мы должны ставить перед собой задачу безальтернативной Европейской и Евроатлантической интеграции, и стать равноправными членами ЕС и НАТО!», – подчеркнул Павел Нусс. Аналитик добавил, что он гордится своим выбором и решением народа в 2014 году, гордится, что нам хватило мудрости избрать на пост главы государства человека, который способен сформировать дорожную карту воплощения в реальность украинскую мечту – свободу, возвращение Украины домой, в Европу!
Павел Нус высказал уверенность в том, что с Порошенко Украина сможет реализовать идею вступления в ЕС и НАТО. «Во всяком случае, на сегодняшний день, нет причин на это не рассчитывать! Если я не прав, брось в меня камень, но, разумнее будет, если ты вместо бросания камней оформишь биометрический паспорт и отправишься в путешествие по Европе, чтобы на своей шкуре убедиться в том», – подытожил эксперт.