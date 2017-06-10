валюта
СпецтемаНавальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Павел Нусс: уверяю вас, с Порошенко Украина сможет реализовать идею вступления в ЕС и НАТО

Павел Нусс: уверяю вас, с Порошенко Украина сможет реализовать идею вступления в ЕС и НАТО
Популярный украинский блогер и политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Facebook пишет о том, что за последние три года идея введения безвизового режима между Украиной и ЕС, без преувеличения, стала национальной. По словам аналитика, благодаря украинскому дипломатическому корпусу, правительству Яценюка и Гройсмана, парламенту и украинскому народу, армии, и, главным образом, президенту нашей страны Петру Порошенко, уже с завтрашнего дня безвизовый въезд на территорию стран Европейского Союза для всех украинцев станет свободным!

«Границы пали, мы возвратили себе право свободного передвижения по Европе, частью которой, безусловно, является Украина. Теперь национальная идея приобретает намного глобальный характер, и мы должны ставить перед собой задачу безальтернативной Европейской и Евроатлантической интеграции, и стать равноправными членами ЕС и НАТО!», – подчеркнул Павел Нусс. Аналитик добавил, что он гордится своим выбором и решением народа в 2014 году, гордится, что нам хватило мудрости избрать на пост главы государства человека, который способен сформировать дорожную карту воплощения в реальность украинскую мечту – свободу, возвращение Украины домой, в Европу!

Павел Нус высказал уверенность в том, что с Порошенко Украина сможет реализовать идею вступления в ЕС и НАТО. «Во всяком случае, на сегодняшний день, нет причин на это не рассчитывать! Если я не прав, брось в меня камень, но, разумнее будет, если ты вместо бросания камней оформишь биометрический паспорт и отправишься в путешествие по Европе, чтобы на своей шкуре убедиться в том», – подытожил эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Окара: к чему автоматически может привести визовый режим с Россией?

Срочно: Блогер обратился к депутатам: попробуйте только сегодня не проголосовать, тогда не позавидуешь вам
Важное за сутки
10 июн 2017
8923

Манн: презрение к народу так ярко проявляется только у украинских политиков, и суд Стокгольма вовсе не отменил «бери или плати»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что его всегда удивляли украинские политики, которые проявляют беспринципность и абсолютное презрение к своему

10 июн 2017
4818

Туристический сезон в Крыму удивил ценами не только туристов, но и местных жителей

Крымский ежедневник «Про Судак» обнародовал цены на продукты, которые фиксируются в начале нового туристического сезона в Судаке, информирует replyua.net. В сообщении ежедневника говорится о том, что

Последние новости

Нова дорожня поліція запрацює вже в понеділок – Князєв

Нардеп: курс на вступление Украины в НАТО – это четкий сигнал Западу и России, с одними сближаемся, с другими – прощаемся

На Донбасі СБУ затримала російських шпигунів

Відома точна дата початку роботи дорожньої поліції

Рецидивіст жорстко побив патрульного у Запоріжжі

Блогер: Порошенко и коалиция БПП и Народного Фронта – лучшие из тех, кто есть, но у них есть один «грех»

Ядерна фінансова кнопка: Тимошенко розповіла, що знищить українців

Украинский волонтер: о революции уже говорят во всех уголках России

Брюссель чекає «перший безвізовий рейс»

Без розголосу: Вашингтон і Москва проводять переговори щодо деескалації в Сирії

Борис Цейтлин: Навальный собирается провести в Крыму «честный референдум»

У Держприкордонслужбі заявили про готовність до безвізу

Без водопостачання та електрики у Донецькій області залишаються майже 400 тисяч осіб

Меркель заявила про готовність розпочати переговори щодо Brexit

Для святкування «Безвізу» у Києві збирають педагогів на масовку

Президент Болгарії хоче скасувати санкції проти Росії

Один із американських штатів пішов проти рішення Трампа

Эксперт рассказал, какая реформа наконец-то приведет в здравый рассудок нардепов-популистов

В НБУ не виключають, що рівень інфляції буде вище, ніж очікувалося

Над Азовським морем з’явилася хмара-труба

Новости за день