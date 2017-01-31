Нусс: речи Тимошенко один в один звучат синхронно с речами рупора Кремля Пескова

Известный политический эксперт Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Москва заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе, чтобы обвинить украинскую власть в зверствах против мирного населения региона, и таким образом дискредитировать Украину в глазах международного сообщества.
«Не удивительно, что сразу же после жестокого обстрела позиции вооруженных сил Украины и гражданских объектов Авдеевки, которые совершают мотивированные Москвой террористы, за Кремлем последовали абсурдные заявления. И это не удивительно, ведь Россия военный агрессор, участник и инициатор конфликта. Удивительно следующее – не перестает удивлять коллаборационистские заявления представителей украинского политикума, которые пользуется поддержкой, пусть и незначительной части, но украинцев», – написал эксперт.
По его словам, Кремль прибегает к помощи своих марионеток и пособников, которые называют себя патриотами Украины, а на самом деле делают все возможное, чтобы подыграть агрессору. Главный украинский лоббист интересов Российской Федерации и лично Владимира Путина Юлия Тимошенко уже шокировала своим заявлением о том, что Украина в лице Верховного главнокомандующего и президента Украины Петра Порошенко заинтересована в пролонгации войны на Донбассе.