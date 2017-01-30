Эксперт объяснил, почему Путину не удалось назвать события на востоке «войной, а не АТО»

Известный украинский политический аналитик Павел Нусс на своей странице в соцсети Facebook объяснил, почему для Украины очень важно, что на востоке страны «АТО, а не война». По его мнению, от нашей перестановки слов Украине удалось предотвратить экономический крах благодаря взаимодействию с международными финансовыми офисами, которые не смогли бы сотрудничать с Украиной в штатном режиме, как государством, которое находится в состоянии войны.
«Законодательного закрепления акта агрессии РФ против Украины в статус войны Москва хотела с первых шагов своего грязного кирзового сапога на нашу землю, и это желание никуда не исчезло. Проще говоря, Кремль ставил и ставит перед собой задачу вынудить Украину объявить войну России, после чего бы Путин имел все юридические основания для использования вооруженных сил РФ, а не марионеток-террористов, для вторжения и продвижения войск интервента», – отметил Павел Нусс.
По его словам, война – это не только существенное ограничение конституционных прав и свобод налогоплательщиков, это рецессия всех промышленных, финансово-экономических и других бюджетообразующих отраслей, которые даже на третьем году войны продолжают развиваться.
«Разве является секретом то, что подмена статуса войны на «АТО» подержанна союзниками в США и ЕС, которые рекомендовали Украине не предоставлять российским варварам возможность для реализации полномасштабного военного вторжения? Нет! Для большинства думающих людей это не секрет. Патриотизм и мужество украинских воинов, Мирный план президента и консолидация нации, народа, а также международная солидарность с Украиной, активное участие наших друзей в политико-дипломатической, экономической и оборонной миссиях - всё это принудило Путина к страху вопреки... К страху перед Украиной», – считает Павел Нусс.