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Павел Нусс: Визит Дж. Байдена в Киев засвидетельствовал то, что Украина определенно вышла из зоны влияния Кремля

Павел Нусс: Визит Дж. Байдена в Киев засвидетельствовал то, что Украина определенно вышла из зоны влияния Кремля
Политический аналитик Павел Нусс на своей странице в Facebook пишет о том, что подводить итоги визита в Киев вице-президента США Дж. Байдена слишком рано, но, несмотря на максимально сжатый формат переговоров, можно с уверенностью сказать, что этот визит высокого американского гостя, политика-тяжеловеса имеет стратегически важный для Украины и отечественной дипломатии характер.

«Насколько известно, президент Порошенко остался крайне довольным результатом встречи со своим другом, переговоры с которым имеют системный характер, есть важными в контексте налаживании тесных взаимоотношений и контактов администрации президента Украины с кабинетом новоизбранного президента США Трампа. Это гарантирует неизменность стратегического курса Вашингтона в вопросе украинской повестки дня, в чем Байден и заверил Порошенко и его администрацию», – отметил Павел Нусс.

По его словам, Мистер Vice President Biden был, есть и останется мега – влиятельным политиком в США и в мире, который имеет двухпартийную поддержку, и пользуется огромным авторитетом не только в лагере демократов, но и устойчивую лояльность групп влияния республиканцев. Его политический опыт и авторитет бесценны для Украины, и те рекомендации, которые поступили от Байдена Порошенко, будут включены в план действий украинской власти и Петра Порошенко в частности, относительно построения партнерских отношений с президентом Трампом.

«Именно по этой причине я категорически не согласен с тем, что визит Байдена – это лишь декларация солидарности, как утверждают популисты и политиканы украинской так называемой оппозиции. Характерным является и то, что командой президента Обамы, в которой Дж. Байден занимает одну из ведущих позиций, продолжает осуществлять проукраинский курс, на днях продлив санкции против агрессивной России, тем самым ограничили возможную лояльность Белого дома по отношению к Путину. Это безусловная победа украинской дипломатии, которая имеет колоссальную поддержку Байдена в том числе», – подытожил аналитик.
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