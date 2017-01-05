Эксперт: президент никогда не согласится на компромисс с Россией за счет украинских национальных интересов

По мнению известного политического эксперта и аналитика Павла Нусса, в своей статье о фактическом «примирении» с Москвой олигарх Виктор Пинчук предлагает пошаговую, скажем прямо, капитуляцию Киева перед Кремлем в обмен на «мир».
По словам аналитика, коротко, это выглядит так: отказ от Евроатлантической интеграции; решение проблемы Донбасса на условиях, которые ранее озвучивали представители Кремля (выборы в Донецкой и Луганской областях на условиях того же Кремля) и фактический пересмотр позиций Украины по Минску; сохранение статус-кво в крымском вопросе, до периода достижения экономического успеха Украины, и многие другие «компромиссы», которые отрицают возможность сохранения политической независимости и суверенитета Украины в перспективе.
«Очевидно, что инициативы Пинчука имеют характер позиции большинства представителей украинского крупного капитала, бизнес которого ориентирован на РФ, и обнародована эта позиция от авторитетного лица для ее актуализации как в Украине, так и за ее пределами», – отметил Павел Нусс.
Эксперт отмечает, что в администрации Порошенка уже расставили все точки над «і», позиция власти звучит примерно так: Украина не намерена пересматривать свой Евроатлантический курс, удовлетворяя геостратегические амбиции России. Президент сохраняет свою непоколебимость в вопросе Донбасса и Крыма. О торгах оккупированными Россией украинскими территориями в обмен на «мир» не может идти и речи. Выборы в зоне оккупации Донецкой и Луганской областях состоятся исключительно после выполнения Россией Минского пакета.
«Нет сомнений, что лобби-группы Киева и Москвы используют всевозможные контакты и механизмы для обеспечения политической поддержки позиций, на самом наивысшем уровне. Более того. Минскому процессу альтернативы на сегодня нет, а поиск новых переговорных форматов пролонгирует конфликт с весьма непредсказуемыми последствиями», – резюмировал эксперт.