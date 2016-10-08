Нусс: Оппозиция прилагает все усилия для дестабилизации ситуации в Украине

Павел Нусс на своей странице в facebook пишет, что сразу несколько парламентских депутатских фракций и групп открыли внутренний фронт против главы украинского государства Петра Порошенко, прилагая все усилия для дестабилизации ситуации в стране – об этом передает replyua.net.
Блогер сообщает: «Как вы уже заметили, сразу несколько фракций пророссийской оппозиции, «Оппозиционный блок» и «Батькивщина», не только открыли внутренний фронт против нашего государства и Президента Петро Порошенко, но и прилагают все усилия для дестабилизации ситуации в стране начиная с регионов, с целью взять реванш над цивилизационным выбором украинцев в 2014 году».
Журналист отмечает: «Не боюсь повториться – у нашей страны сейчас наилучший Президент, лучшая Армия и ее главнокомандующий – за всю историю Независимой Украины. Те, кто не согласны со мной – спросите себя: где бы сейчас была Украина, которую имеем сейчас, и главное - под кем, с, гипотетически, альтернативным лидером?» По мнению Нусса, ответ на этот вопрос один - в кулаке Путина, под сапогом московского ига и его русско-мирской орды. Блогер подчеркивает, что он не идеализирует Петра Порошенко как государственного лидера – просто осознает важность его целей и целей украинского народа.
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