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Нусс: Твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон - залог успеха Украины

Нусс: Твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон - залог успеха Украины
Роль Украины в ходе избирательной президентской гонки в США становится явной даже для скептиков, которые отвергают влияние украинского вопроса на президентскую кампанию, а значит на политику США в целом, передает слова политического эксперта Павла Нусса replyua.net.

«Я не буду развернуто повторять свой тезис о том, что электоральные перспективы Трампа потерпели умеренный, но все-таки спад из-за прямого влияния украинского вопроса. Вот и сейчас мы наблюдаем, как спикеры офиса Трампа «прогнозируют» предоставление Украине летального вооружения после избрания, возможного избрания Дональда президентом», – написал Нусс в Facebook.

По его словам, второй фактор – твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон, симпатию к которой, в том числе и по определенному политическому и геостратегическому расчету, Украина даже не пытается скрыть. Да и нет в этом надобности, подчеркивает аналитик.

Он высказал уверенность в том, что встреча Президента Украины Порошенко и Хиллари имела явный формат обоюдной солидарности, и Президент Петро Порошенко использовал этот контакт прямо по назначению: значительное расширение трансатлантической солидарности военно-политической солидарности с Украиной. Теперь дело за американским избирателем, да и тот, который имеет мощный украинский корень, резюмировал Нусс.

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