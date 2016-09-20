Нусс: Твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон - залог успеха Украины

Роль Украины в ходе избирательной президентской гонки в США становится явной даже для скептиков, которые отвергают влияние украинского вопроса на президентскую кампанию, а значит на политику США в целом, передает слова политического эксперта Павла Нусса replyua.net.
«Я не буду развернуто повторять свой тезис о том, что электоральные перспективы Трампа потерпели умеренный, но все-таки спад из-за прямого влияния украинского вопроса. Вот и сейчас мы наблюдаем, как спикеры офиса Трампа «прогнозируют» предоставление Украине летального вооружения после избрания, возможного избрания Дональда президентом», – написал Нусс в Facebook.
По его словам, второй фактор – твердая и уверенная проукраинская риторика Хиллари Клинтон, симпатию к которой, в том числе и по определенному политическому и геостратегическому расчету, Украина даже не пытается скрыть. Да и нет в этом надобности, подчеркивает аналитик.
Он высказал уверенность в том, что встреча Президента Украины Порошенко и Хиллари имела явный формат обоюдной солидарности, и Президент Петро Порошенко использовал этот контакт прямо по назначению: значительное расширение трансатлантической солидарности военно-политической солидарности с Украиной. Теперь дело за американским избирателем, да и тот, который имеет мощный украинский корень, резюмировал Нусс.
Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter