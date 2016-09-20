валюта
СпецтемаДанилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового состава законодательного органа Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель Павел Нусс, передает replyua.net.

По словам эксперта, это, не первое игнорирование Юлии Тимошенко важных судьбоносных для России законодательных инициатив ккраинского парламента. Что это, взятые персональные политические обязательства Тимошенко перед ее партнерами в окружении Путина, в данном случае, Медведчуком, или политические убеждения, задается вопросом Нусс.

«По моему убеждению, сегодня фракция «Батькивщина» была просто вынуждена голосовать вместе со своими коллегами за решение Верховной Рады по «думскому вопросу», ибо они нацелены на перевыборы в Раду, и банально куют электорат. В любом другом случае, Тимошенко нашла бы сотни причин для блокирования трибуны и президиума ВР, чтобы вообще заблокировать голосование Рады по непризнании выборов в Думу и результатов голосования в Крыму», – рассуждает Павел Нусс.

Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Аваков розкритикував «закон Савченко»

Китай и США объединились с целью давления на Северную Корею

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Росія: нелегітимні вибори, депутати з судимостями

Вибори минули, можна не старатись: в Росії 300 тисяч пенсіонерів не отримають одноразової виплати

Сотник сделал важное заявление (ВИДЕО)

Северная Корея продолжает испытания оружия

Блогер пояснив, чому Клінтон – більш зручний для Путіна президент, ніж Трамп

Социологи: большинство подростков Украины пьют и курят

Портніков розповів, яка коаліція в Німеччині підтримає Україну і стане справжньою загрозою для Росії

Украинские производители нарастили экспорт агропродукции

ДиКаприо назначил самую высокую цену за свой особняк в Малибу

Политик: Кремль не знает, как красиво избавиться от Донбасса

Лещенко: «На счетах Сбербанка у меня нет ни копейки»

Рекордное количество угонов авто в Киеве

В Хорватии судят сербского военнослужащего за пытки и убийства военнопленных

В МИД Польши сделали новое заявление по выборам в России

Эксперты: во сколько обойдется развод Джоли и Питту?

Как «The Washington Post» лишило себя чести

Дипломат: Путин изменит риторику

 Новости за день