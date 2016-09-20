Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового состава законодательного органа Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический обозреватель Павел Нусс, передает replyua.net.
По словам эксперта, это, не первое игнорирование Юлии Тимошенко важных судьбоносных для России законодательных инициатив ккраинского парламента. Что это, взятые персональные политические обязательства Тимошенко перед ее партнерами в окружении Путина, в данном случае, Медведчуком, или политические убеждения, задается вопросом Нусс.
«По моему убеждению, сегодня фракция «Батькивщина» была просто вынуждена голосовать вместе со своими коллегами за решение Верховной Рады по «думскому вопросу», ибо они нацелены на перевыборы в Раду, и банально куют электорат. В любом другом случае, Тимошенко нашла бы сотни причин для блокирования трибуны и президиума ВР, чтобы вообще заблокировать голосование Рады по непризнании выборов в Думу и результатов голосования в Крыму», – рассуждает Павел Нусс.
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