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Тимошенко, Бойко и Ляшко объявляют «крестовый поход» против власти, – Нусс

Тимошенко, Бойко и Ляшко объявляют «крестовый поход» против власти, – Нусс
В то время, пока украинский дипломатический корпус во главе с Президентом Украины Петром Порошенко находится в США, чтобы отстоять интересы Украины, ряд лидеров фракций, в частности: «Батькивщины», «Оппозиционного блока» и Радикальной партии подымают новое восстание против инициатив власти, то есть против украинской перспективы. Об этом на своей странице в Facebook пишет политический аналитик Павел Нусс, передает replyua.net.

Пока украинская делегация во главе с Президентом Порошенко делает все для того, чтобы донести миру украинскую позицию и заручиться поддержкой союзников, в тот момент, когда украинский дипломатический «десант» высадился в Нью-Йорке, чтобы не допустить легитимности «выборов» в Думу на территории аннексированного Крыма, тут у нас дома «оппозиционеры» пытаются расшатать страну, пишет эксперт.

В то же время, Нусс высказывает уверенность в том, что выступление Президента выйдет за рамки дипломатических штампов, чего, собственно, и опасаются в России. Москва боится правды. Особенно, когда эта правда убедительна, и произносится с главной трибуны мира.

По словам аналитика, Украине сейчас необходима национальная и политическая консолидация, чтобы не допустить российского реванша на внешнеполитическом фронте, но некоторые политики это не осознают или же осознанно пытаются противостоять этому.

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