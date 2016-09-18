Нусс: нападение свободовцев на посольство РФ должно расследовать СБУ

Павел Нусс на своей странице в facebook прокомментировал действия партии «Свобода» под стенами посольства Российской Федерации в украинской столице. Блогер резко осуждает эту акцию политической силы Украины, давно подозреваемой в тесных контактах с Крем и российским бизнесом.
Блогер отмечает, что высказывание несогласия с теми или иными действиями властей или других субъектов, а также участие в гражданских протестах – это право, принадлежащее любому гражданину Украины. Однако, Нусс подчеркивает, что выражаться это должно в таких формах, которые свойственны для цивилизации, к которой Украина хочет вернуться. Нусс заявляет: «Варварские действия "свободовцев" дают повод российской дипломатии клеймить Украину при каждом удобном случае, на всех возможным международных площадках, и уверяю вас, клеймить будут, и найдут в этом союзников в ЕС, чего собственно и добивается клика Лаврова».
По мнению блогера, эти действия «Свободы», кроме дискредитации украинского общества и государства, поводов для спекуляций, также были совершены с целью создания «сногсшибательного сюжета», который потом покажут по всем государственным телеканалам РФ, а также их западным сателлитам. Нусс отмечает, что это, в свою очередь, приведет к мобилизации российских правозащитных организаций и обострению борьбы за «защиту прав русских, живущих в Украине». Журналист подчеркивает, что репутацию страны, ее общества и политикума надо беречь, поэтому правоохранительные органы должны отреагировать на эти действия «Свободы», не дав ей в очередной раз выполнить поручение Кремля.
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