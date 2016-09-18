Тема «выборов в госдуму» – должна стать главной на полях ГА ООН – эксперт

Как передает replyua.net, такое убеждение на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Павел Нусс. По его мнению, проведение «выборов в государственную думу» на территории аннексированного Крыма и принуждение к этому нелегитимному процессу населения украинского полуострова будет внесено в повестку дня на переговорах Порошенка со своим американским коллегой Обамой и другими мировыми лидерами на полях ГА ООН.
«Российская Федерация продолжает экспериментировать с компонентами гибридной войны и военно-политической агрессии против Украины, и проведение «выборов в государственную думу» на территории аннексированного украинского Крыма и принуждение к этому нелегитимному процессу населения украинского полуострова, которое вынужденно оказалось в зоне оккупации и находится под постоянными репрессиями российской оккупационной администрации Путина в Крыму – яркое тому подтверждение», – написал Нусс в Facebook.
По его словам, Украина и союзники Киева при любых обстоятельствах не признают легитимность государственной Думы РФ по результатам этого «голосования», и администрация украинского Президента намерена консолидировать международное сообщество вокруг этой проблемы, и добиться мирового непризнания законодательного органа Российской Федерации по результатам голосования с участием в нем оккупированного Россией населения Украины на территории АРК.
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