Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий сприяти переговорному процесу щодо забезпечення безпеки на сході України, як посередник. За словами політичного аналітика Павла Нусса, в Кремлі у «царя задзеркалля» і його пацанів зносить дах. Чим ближче Росія до обезголовлення, тим у неї менше шансів на виживання, але зараз ми змушені констатувати інше: кінець Росії наближається, цитує replyua.net аналітика.
«Чим більше говорить Путін, тим швидше стихнуть куранти над Кремлем і стрілки зупинять хід історії РФ», - підкреслює Павло Нусс.
За його словами, Росія не може бути посередником у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на сході України, так як є стороною цих переговорів в Мінському і нормандському форматах. Також Росія не може бути посередником між сторонами конфлікту на території України, так як є першою стороною конфлікту, військово-політичним агресором на території України і виступає проти її державності, грубим порушником міжнародного права і статуту ООН, інтервентом і окупантом деяких районів Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.
«Заява Путіна і Лаврова, які висловлюють свою глибокою стурбованість і занепокоєння можливим провокаціям проти посольства і консульств РФ на території України, в зв'язку з виборами в державну Думу, не мають ніяких підстав, так як Україна вважає ці вибори незаконними і нелегітимними, зважаючи на факт анексії Криму. Населення півострова змушують брати участь в незаконному виборчому процесі держави-агресора, результат якого не буде визнаний світовою спільнотою. В результаті таких «виборів» законодавчий орган РФ повністю втратить свою легітимність, що спричинить за собою глибоку політичну кризу в Росії, яка закладе фундамент для повної дезінтеграції Російської Федерації, втрати державності », - зазначив Павло Нусс в Facebook.
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