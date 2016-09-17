Нусс: Приклад Луценка, який вказав на своє місце Лещенку, має взяти на озброєння вся медіаспільнота



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На переконання Павла Нусса, Юрій Луценко просто погидував дискутувати та навіть знаходитись поруч з Сергієм Лещенко, який за короткий проміжок часу став символом брехні та зневаги до громадянина. Приклад з Луценко мають брати не тільки фб-користувачи, які б, за логікою, мали б відписатися від Лещенко за його брехні та корупції, але й порядні представники медійного світу.



«Сам же Сергій пояснює, що відмова Юрія Луценко та Арсена Авакова від дискусії з ним на YES – це страх чиновників перед ним та його фактами, але невже ми повіримо в цю байку, якщо сьогодні Луценко мав блискучий виступ та дискусії на цьому форумі, без співучасті з Лещенко, якого почали гидувати та зневажати з кожним днем все більше і більше порядних людей. І шкода, що такий молодий та перспективний журналіст-розслідувач, як Лещенко не пройшов випробування неправдою та корупції», – написав Павло Нусс в Facebook.



Горячая тема: Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , відомий політичний оглядач Павло Нусс прокоментував заяву Генпрокурора Юрія Луценка, який заявив, що на форумі YES не хоче мати загальну панель з нардепом Сергієм Лещенком, оскільки генеральний прокурор не може вести дискусії з людиною, яка має давати свідчення щодо своєї корупції.На переконання Павла Нусса, Юрій Луценко просто погидував дискутувати та навіть знаходитись поруч з Сергієм Лещенко, який за короткий проміжок часу став символом брехні та зневаги до громадянина. Приклад з Луценко мають брати не тільки фб-користувачи, які б, за логікою, мали б відписатися від Лещенко за його брехні та корупції, але й порядні представники медійного світу.«Сам же Сергій пояснює, що відмова Юрія Луценко та Арсена Авакова від дискусії з ним на YES – це страх чиновників перед ним та його фактами, але невже ми повіримо в цю байку, якщо сьогодні Луценко мав блискучий виступ та дискусії на цьому форумі, без співучасті з Лещенко, якого почали гидувати та зневажати з кожним днем все більше і більше порядних людей. І шкода, що такий молодий та перспективний журналіст-розслідувач, як Лещенко не пройшов випробування неправдою та корупції», – написав Павло Нусс в Facebook.