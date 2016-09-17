валюта
СпецтемаЗахарова: Украина претендует на часть территории РФ

Нусс: Приклад Луценка, який вказав на своє місце Лещенку, має взяти на озброєння вся медіаспільнота

Нусс: Приклад Луценка, який вказав на своє місце Лещенку, має взяти на озброєння вся медіаспільнота
Як передає replyua.net, відомий політичний оглядач Павло Нусс прокоментував заяву Генпрокурора Юрія Луценка, який заявив, що на форумі YES не хоче мати загальну панель з нардепом Сергієм Лещенком, оскільки генеральний прокурор не може вести дискусії з людиною, яка має давати свідчення щодо своєї корупції.

На переконання Павла Нусса, Юрій Луценко просто погидував дискутувати та навіть знаходитись поруч з Сергієм Лещенко, який за короткий проміжок часу став символом брехні та зневаги до громадянина. Приклад з Луценко мають брати не тільки фб-користувачи, які б, за логікою, мали б відписатися від Лещенко за його брехні та корупції, але й порядні представники медійного світу.

«Сам же Сергій пояснює, що відмова Юрія Луценко та Арсена Авакова від дискусії з ним на YES – це страх чиновників перед ним та його фактами, але невже ми повіримо в цю байку, якщо сьогодні Луценко мав блискучий виступ та дискусії на цьому форумі, без співучасті з Лещенко, якого почали гидувати та зневажати з кожним днем все більше і більше порядних людей. І шкода, що такий молодий та перспективний журналіст-розслідувач, як Лещенко не пройшов випробування неправдою та корупції», – написав Павло Нусс в Facebook.

Горячая тема: Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
16 сен 2016
29884

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це

17 сен 2016
8474

Винничук: Путина дожали санкции

В ближайшее время Россия должна закончить военные действия на Донбассе из-за того, что Путина дожали западные санкции. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу заявил Юрий Винничук. По


Свежие новости

Нусс: Россия держит весь цивилизованный мир в дураках

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

США ведуть успішний наступ на бойовиків

Ле Пен будет баллотироваться на пост президента Франции

Борис Ложкин: Уже через 2-3 года Украина вернет себе место среди стран-лидеров

Глубоководный горизонт

Нусс: Приклад Луценка, який вказав на своє місце Лещенку, має взяти на озброєння вся медіаспільнота

Донецьк увійшов в 20-ку міст світу з найвищою терористичною загрозою

Нужна «карманная» оппозиция – тогда вам к Путину – журналист

Що найголовніше у роботі Луценка?

Луценко прозвітував про роботу ГПУ

Російським дипломатам не сподобався "український феєрверк"

Порошенко хоче, щоб Умерова лікували у Німеччині

Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було

Украинские паралимпийцы устанавливают рекорд за рекордом

З полону терористів вдалося повернути двох українців - президент

Львов – культурная столица Украины

Во Львове вспышка тифа?

Лещенко повинен сам свідчити про свою корупцію - Луценко

Рабинович: в Кремле научились анализировать

 Новости за день