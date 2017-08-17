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Олег Пономарь: РФ сделала еще один весомый шаг к наступлению президентства Пенса

Олег Пономарь: РФ сделала еще один весомый шаг к наступлению президентства Пенса
Известный украинский блогер Олег Пономарь в своем блоге пишет о том, что каждый последующий ход ухудшает ситуацию для РФ, поэтому россияне все время вынуждены выбирать между плохим ходом и очень плохим и недавние события в США это наглядно подтверждают.

Олег Пономарь напоминает, что, когда пару месяцев назад в Конгресс внесли мега-важный Билл о санкциях против РФ, то он спрогнозировал теракты в США. Долго ждать не пришлось, стычки на почве нацизма в одном из штатов США – это теракт, ибо это должно подрывать основы демократии в США и основы государственности. По мнению блогера, РФ очень давно не прибегала к открытым спецоперациям на территории США. Все-таки территория США – это даже не Лондон и Париж. Это самый крайний и рискованный случай, хоть и давно известный факт, что спящие ячейки белых нацистов и других правых и левых всегда готовы действовать, получая достойное вознаграждение.

Как пишет Олег Пономарь, РФ почти год ждала хороших вестей от Трампа по санкциям, но при Трампе их не только не отменили, а многократно ужесточили и ввели в ранг Закона к стране, что исключает любую перспективу их отмены. Вот теперь переде РФ стала дилемма. Промолчать, проглотить – плохо. Это значит продемонстрировать слабость. Ответить – еще хуже. Потому что подставили под удар и так слабого Трампа так, что генералитет армии, что бывает крайне редко, ведь армия нейтральна, осудил позицию Трампа. Большой бизнес осудил Трампа и политики первого уровня из Конгресса осудили Трампа. Блогер подчеркивает, что РФ добилась только более жесткого применения санкций к себе в будущем, более быстрого наступления президентства Пенса, при котором вообще ничего хорошего РФ не светит.
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