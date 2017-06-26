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СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Россия продолжает двигаться к тому, чтобы потерять право проведения ЧМ-2018, – Пономарь

Россия продолжает двигаться к тому, чтобы потерять право проведения ЧМ-2018, – Пономарь
Несколько дней назад британский СМИ рассказали о том, что российские футболисты подозреваются в использовании допинга на Чемпионате мира по футболу, который принимала у себя Бразилия в 2014 году. ФИФА же как настоящие дипломаты сообщили, что они не подтверждают и не опровергают эту информацию. Зато российские журналисты в один голос начали рассказывать, что ФИФА не захотела комментировать фейковые новости, поэтому и отказалась от комментария.

Как написал у себя в Facebook украинский блогер Олег Пономарь, то, что ФИФА не дало комментарий по поводу скандала для России скорее плохо, чем хорошо, поскольку цель – лишить РФ Чемпионата Мира в 2018 году стала еще ближе. За время подготовки к большому футбольному празднику мир должен услышать достаточно доводов, чтобы отказаться принимать участие в мундиале, который может состояться в России.

По мнению блогера, каждый месяц добавляет свой негатив и в конечном итоге будет принято решение о том, чтобы забрать у России право на проведение ЧМ. Олег Пономарь отмечает, что на фоне всего этого совершенно не случайным выглядит недавнее заявление одного из конгрессменов США, который публично призвал лишить Россию права на проведение чемпионата.
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