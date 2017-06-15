Пономарь: мы не привязываемся к Минску-2, наша единственная конечная цель – Украина освободит свою территорию

Популярный украинский блогер Олег Пономарь в Facebook пишет о том, что в связи с недавними заявлениями Госсекретаря США Тиллерсона о том, что Минские соглашения – это не единственный способ решения конфликта в Украине, следует понимать самое главное – мы не делаем и не будем делать ничего, что бы не было согласовано с нашими союзниками. Наши союзники – это Запад, это НАТО, это ЕС. Мы после Майдана перешли в лагерь цивилизации, мы с Западом в одной команде и играем на одном поле. Поэтому неправильны тезы от некоторых «экспертов» о том, что мы уже можем посылать Запад и действовать как захотим.
Олег Пономарь подчеркивает, что с начала войны нам помогали и укрепляли экономику и армию, а врага ослабляли санкциями. Для этого и Минск-2. Агрессора связали санкциями, а мы построили новую армию. Наша нынешняя армия – одна из сильнейших в Европе на сегодня и самая опытная и боеспособная в Европе на сегодня. Наша экономика также начала расти. Это значит, что мы можем себе позволить быть более гибкими и не привязываться так плотно к Минску-2. Мы можем пробовать различные варианты и комбинации: военные, экономические, дипломатические. Также мы может менять их очередность и так далее. Если у нас не выходит что-то военное, мы можем опять возвращаться к Минску-2. «Арбитры на нашей стороне. Ведь арбитры – это Запад. Они же – наши союзники. Они же – исполнители наказаний и приговоров для агрессора», – написал блогер.
Он отмечает, что заявления США о том, что можно, кроме Минска-2, использовать и другие инструменты, и комбинации, ложатся в наши планы. Так было с Хорватией и так будет и с Украиной. «При помощи различных средств и методов, при помощи различных хитрых штучек будет достигнута главная и единственная конечная цель – Украина освободит свою территорию и затем станет членом НАТО и ЕС. Не мы – первые, не мы – последние. Ничего не ново под солнцем», – резюмировал блогер.