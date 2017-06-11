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Олег Пономарь: бути євро-атлантистом і євро-атлантичним патріотом в Україні тепер модно і престижно

Олег Пономарь: бути євро-атлантистом і євро-атлантичним патріотом в Україні тепер модно і престижно
Популярний український блогер Олег Пономарь у себе в Facebook пише про те, що три пост-майданних роки Україна, її еліти, українці ходили по болоту – не було чогось такого, що об'єднало б абсолютно всіх. Хтось лаяв Майдан, хтось хвалив Майдан, було багато суперечок, невпевненість, невизначеність, різноспрямованість. «Два роки тому я говорив про те, що наша мета – вийти зі складу імперії, стати членами НАТО і ЄС, стати чудовою європейською країною. Тоді на мене дивилися, як на божевільного, як на романтика-ідеаліста, але я розтопив лід і пробив цю стіну за ці два роки», - написав Олег Пономарь.

Як пише блогер, вчора він зрозумів, що за останні два місяці народилася нова національна ідея України – євроатлантичний патріотизм. Безвіз, асоційоване членство в ЄС і НАТО – зцементували націю за ці два місяці і нація намацала твердий грунт під ногами. Болото закінчилося. Бути євро-атлантистом і євро-атлантичним патріотом стало модним і престижним. І це поняття не зможуть перевести в насмішку наші вороги. Вони будуть намагатися висміяти нас, але ми будемо спокійно, впевнено, з гордістю і насмішкою їм відповідати - «Так, я євро-атлантист. НАТО і ЄС – це майбутнє України. Я це знаю точно, а ви хоч лусніть від злості».

«Скиглії і скептики стануть маргіналами. Вони стануть людьми, які дивляться назад, а не вперед. Вони будуть скочуватися на узбіччя історії, вони будуть відставати. Скиглії і скептики стануть не модними, токсичними, від них буде все більше смердіти. Вони будуть не в тренді. Щоб підтримувати цей тренд, нашої євроатлантичної влади потрібно довго не святкувати, а нарощувати динаміку руху. Реформи, впевненість, чіткість, комунікація з нацією», - підсумував Олег Пономарь.
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