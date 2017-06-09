Один из самых надежных союзников Украины претендует на роль лидера свободного мира, – блогер

Популярный в Украине блогер Олег Пономарь на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что он уже упоминал об исторической речи главы канадского МИДа Хрысти Фриланд в парламенте Канады, о новых подходах во внешней политике. По словам Олега Пономаря, Канада будет вести независимую, в хорошем смысле слова – без соперничества, от США и более сильную внешнюю политику. Канада хочет и будет становиться лидером западного мира в отстаивании западных ценностей и канадских интересов.
Олег Пономарь отмечает, что Канада уже не удовлетворяется ролью просто страны с самым комфортным и высоким уровнем жизни в мире и самым счастливым населением в мире. Канада еще хочет и станет военной супер-силой и одним из лидеров НАТО. Поэтому на следующий день после доклада Фриланд Министр обороны Канады представил новую военную доктрину Канады. Она предусматривает увеличение военного бюджета на 70% до 2027 года, а это десятки миллиардов долларов, существенное увеличение численности вооруженных сил и закупку десятков и сотен новых и современных видов вооружения: новые самолеты, корабли и так далее.
По мнению Олега Пономаря, для Украины это очень хорошая новость по двум причинам. Во-первых, Канада наш самый искренний западный союзник. Во-вторых, вооружение, на смену которому придет самое современное, можно отдать своим союзникам, а Украина подписала в апреле Договор с Канадой о военно-техническом сотрудничестве, который предусматривает взаимные поставки летального оружия.