Еще раз о манипуляциях Кремля, - Пономарь

Олег Пономарь на своей странице в Facebook сообщает об еще одном ярком примере кремлевской манипуляции для тех читателей, которые до сих пор не научились расшифровывать подобные схемы Кремля, - предает replyua.net.
Пономарь напоминает, как один из журналистов на радио «Эхо Москвы» назвал его «главным русофобом и разрушителем отношений между Украиной и Россией». Пономарь приводит цитату из публикаций «либерального российского борца с режимом»: «И Украина, и Российская Федерация вышли из Киевской Руси. Обе страны сейчас ведут борьбу с Путиным. Эти страны объединяет славянское происхождение, а Путин – это плод орды». Блогер подчеркивает, что в этом посыле прокремлевского СМИ нет ни слова об агрессии России против Украины на Востоке страны и об аннексии Крыма.
Пономарь обращает внимание, что логика здесь такова, что если Путина в России не станет, не будет и поводов для вражды – Украина и Россия станут друзьями навек, ведь их народ практически един. Блогер подчеркивает, что такие нюансы замечают не многие.
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